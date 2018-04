18-åring på Rørvik arrestert i natt

NAMDALSAVISA

En mann på 18 år ble arrestert på Rørvik etter at han motarbeidet politiet. De fikk melding om en svært beruset mann og dro til adressen for å snakke med han.

– Da vi kom til stedet var han vanskelig å ha med å gjøre, han forsøkte å sparke etter oss. Han ble derfor sendt til arresten, sier operasjonsleder Viola Elvrum.

I Namsos ble tre menn i 20-årene anmeldt for bruk av narkotika. De erkjente det på stedet.

Det var 70 personer på russefest på Fjellvang grendehus på Ottersøy lørdag kveld.

– Vi var innom forsamlingshuset og der gikk det fint for seg, sier Elvrum.

Sola gløtter

Sola kommer delvis frem i Namdalen i dag. De fleste steder vil sola titte frem og det vil bli varmegrader. Temperaturene vil ligge på rundt 5 grader. Metorologene melder dette for hele fylket:

Trøndelag:Skiftende bris, på kysten for det meste nordlig bris, i kveld frisk bris. Skyet eller delvis skyet, etter hvert litt snø eller sludd i sørlige og indre strøk, ellers oppholdsvær.

Fortsatt fare for streik

På våre nettsider kan du lese at det fortsatt er fare for streik. Her finner du en liste over hvilke bedrifter som kan bli rammet.

Du kan også lese et intervju med sønnen til Frode Viken, Daniel.

– Pappa ville ikke dø, men han var heller ikke redd for det. Han var glad for det livet han fikk, sier Daniel Viken (38).

Toppsaken på VG.no handler også om at meklingen mellom NHO og LO/YS fortsetter mange timer etter fristen.

– Lønnsoppgjøret kan vare til utpå søndagen. Striden står om pensjon skal gis fra første krone. Ifølge oppgjørskilder er det 50 prosent sjanse for streik, skriver VG.