Andreplass for Liernes volleyballdamer

TRONDHEIM: For etter å ha vunnet kvartfinalen mot Sandnes og kvalifisert seg til Eliteserien lørdag, ventet semifinalen og det som etter hvert skulle bli en svært spennende finale på helgas rankingturnering i Dragvollhallen for Lierne.

Søndag formiddag møtte ”Li-tausin” Oslostudentenes volleyball i semifinale. Det ble en spennende affære for libyggen som til slutt vant kampen 2–0 etter å ha vunnet sine sett 25–18 og 25–13.

Jevn og spennende finale

I finalen ventet Skjetten som slo Tromsø 2–1 i den andre semifinalen. I kampens første sett var Lierne klart best og vant fortjent 25–18. Det andre settet ble helt motsatt. Her var det Skjetten som ledet an og som til slutt vant 25–15.

Det var dermed duket for et avgjørende siste sett, et sett som ble svært spennende.

For på stillinga 14–13 svarer Lierne på Skjettens serv og smasher tilsynelatende inn det avgjørende poenget. Etter at dommeren har vist at poenget gikk til Lierne, og Lierne var i full gang med å feire seieren blåste dommeren i fløyta og etter en lang diskusjon blir det dømt omserve.

Her ifra og ut spilte Skjetten seg fram til tre matchballer, før de avgjorde det på sin fjerde.

Dermed tapte Lierne den spennende finalen knepent 19–17.

Liernespiller Turid Solum Gjertsås sier det selvfølgelig er surt og tape en så jevn kamp, men at humøret i laget ikke er dårlig.

– Det er surt å tape når det er så jevnt, men dette var veldig god læring og vi tenker slik, jo da vi tapte finalen, men vant det viktigste, nemlig seriegull!