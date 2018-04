Nå kommer våren for fullt!

NAMDALSAVISA

Ifølge Yr.no skal det mandag bli sol, skyfri himmel og en temperatur rundt fem plussgrader de fleste steder i Namdalen. Langtidsvarselet viser at været skal bli enda bedre inn mot helga.

I tillegg til at det meldes om sol fra skyfri himmel hele denne uka, skal også temperaturen overstige ti plussgrader fra og med torsdag. Dette gjelder ytre og midtre deler i Namdalen, men det skal også bli varmere i innlandet utover uka.

I dag og i morgen vil det bli ned mot ti minusgrader i Lierne, mens temperaturen vil stige til pluss fem fra torsdag.

Stille natt

Det har vært en rolig natt for politiet i Namdalen.

– Det har vært helt tyst. Ingenting å melde, informerer operasjonsleder Bjørn Handegaard i Trøndelag politidistrikt.

Liernes volleyball-bragd

I løpet av helga har Namdalen fått sitt første eliteserielag i lagspill noensinne. Lørdag sikret Liernes volleyballdamer opprykk etter en dramatisk finale i Trondheim.

