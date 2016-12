– Moe tenker fortsatt likt

Geir Olav Knappe,

leder Namsos Venstre

Undring er bra, og skepsis er viktig. Vi skal være kritiske, og i all diskusjon er en god posisjon skepsis et gode. Men vi må også evne å tenke nytt.

Jeg undrer på om ikke Agnar Moe burde tenkt og undret seg litt mer over det jeg har besvart hans kronikker med i høst. Så hvorfor har jeg en mistanke om at det ikke vil hjelpe?

Jo, fordi Moe ikke er opptatt av klima. Moe er opptatt av å trekke Sp ut av skyggenes dal. Skjønner det, for der er det kaldt og guffent. Sp sin politiske ide er å fortsette som før, på tross av at samfunnet endrer seg. I Sp tenker alle sånn, og derfor tenkes det ikke, ifølge Moe selv. Selvsagt er det ikke slik. Det er mye fornuft i Sp, men lite av dette er synlig. Nå er løsningen å være mot. Mot det meste. Slik bygger en ikke landet.

Så hvorfor rakke ned på noen som faktisk gjør et forsøk på å løse framtidas utfordringer? Hvorfor ikke forsøke tenke litt nytt selv Moe?

Alt vi måtte finne på i Norge, er uten betydning for klimaet på kloden, hevder Moe. Det landet som slipper ut mest drivhusgasser per innbygger er Belize. Likevel kan en innbygger i Belize hevde at det ikke spiller noen rolle om han kutter sine utslipp. Og han har helt rett. Effekten av en persons kutt er ikke målbar. Om hele nasjonen Belize kuttet alle sine utslipp av drivhusgasser, ville dette antakelig heller ikke kunne måles. Nasjonen Belize kan like godt bli sittende passiv på sin solfylte strand.

Kina slipper ut mest drivhusgasser av alle land. Men effekten av en enkelt kinesers utslipp kan ikke måles. Og kineseren vil dessuten si: – Hvorfor skal jeg kutte? Jeg slipper bare ut 1/3 så mye som en gjennomsnittlig nordmann. La nordmennene kutte først.

Det merkes heller ikke om en av oss unndrar seg kommunale avgifter. Logikken til Moe ville endt opp slik: – Du har min fulle forståelse. Ditt bidrag betyr så lite uansett, at du like gjerne kan la være å yte.

Agnar Moe er svært kritisk til å fylle biodiesel på tanken. Han er bekymret for at det ikke vil være skog igjen. Det han burde være bekymret for er lønnsomheten i norsk skognæring. Den årlige tilveksten i norske skoger er om lag 25 mill. m3. Uttaket er i underkant av 10 mill. m3. pr. år. Vi kan øke uttaket mye og det vil også øke overskuddet av restvirke og grot.

Jeg tar det for gitt at Moe vet at det finnes flere generasjoner biodiesel. For dem som ikke har fulgt med i debatten så er det snakk om å utvikle 2.- og 3.generasjons biodrivstoff. Det er nødvendig om vi skal ha et alternativ til fossildrivstoff med dagens type motorer, for de vil vi jo ha en stund framover.

Det er faktisk en del annet enn skog å lage drivstoff av. I praksis alt med karbon kan bli avansert drivstoff. Det er også mulig å bruke dagens og fram- tidas avfall til å utvikle nye generasjoner biodrivstoff.

For ordens skyld; forbrenning av trevirke og annen biomasse frigjør karbon, men til forskjell fra fossilt karbon, er dette karbonet allerede en del av det naturlige kretsløpet. Vi bare nyttiggjør oss av det på veien istedenfor at det likevel frigjøres ved forråtnelse.

Det er altså ikke råstoffet som mangler, det er mangelen på vilje til å bygge fabrikker. Vi gror snart igjen og en «blomstrende» bioindustri ville gjort Norge godt på mange måter.

Historien har vist oss at det er nødvendig med framtidsglade og framsynte politikere som tørr å vise vei. Det gjelder også for denne saken. Skal politikerne være som forskere eller som byråkrater, vil vi knapt gjøre annet enn å foredle det bestående. Politikere må være som oppfinnere og se mulighetene for å skape noe bedre.

Får en alltid rett? Nei, men vilje og å ta muligheter gir som oftest noe bedre. Det å holde på det bestående har mer kurs for grøfta enn å komme videre.

Gjøres det aldri feil? Jo da, og det vil fortsatt skje, men poenget er at erfaringer og «feiltråkk» bringer oss videre. Det har helt sikkert også Moe erfart.