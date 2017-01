Inn med spaserstokken

Det å ha tilgang til kulturaktiviteter i ulike former, enten det er barneteater, mer profesjonelle utøvere, sang og musikk, eller rett og slett bare høytlesning, er av stor betydning for livskvaliteten til oss alle. Det å oppleve kultur gir bedre helse og trivsel, det har forskningen vist oss lenge.

Den kulturelle spaserstokken ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2007 og har som utgangspunkt at eldre mennesker eller andre som ikke så lett kan oppsøke ordinære kulturtilbud, har like stort behov for – og rett til – kunstneriske og kulturelle opplevelser som alle andre.

Regjeringspartiene Høyre og Frp foreslo i statsbudsjettet for 2015 å avvikle ordningen med den kulturelle spaserstokken som hadde gitt eldre i 387 kommuner kunstneriske og kulturelle opplevelser som har stor verdi for deres livsglede og folkehelse.

Saken skapte store reaksjoner, naturlig nok, da det ble foreslått at de ansatte på sykehjemmene selv bare kunne ta over oppdragene profesjonelle kulturarbeidere tidligere hadde stått for. KrF og V reddet det i land, men nå er pengene som før kom fra helsebudsjettet og kulturbudsjettet lagt inn i kommuneramma, og med alt annet som forsvinner inn i det store sluket er det nå uklart hvordan ordningen benyttes rundt om i kommunene.

Arbeiderpartiet vil satse på den kulturelle spaserstokken. Vi vil kjempe mot alle kutt i ordningen, og vi vil derfor ha den inn på statsbudsjettet igjen. Generelt sett må det satses mer på kultur og aktivitet i eldreomsorgen. Vi vil ha bedre tilrettelagte aktiviteter, og støtte opp om den viktige frivilligheten som er med på å gi gode opplevelser for svært mange eldre.

Det er trist at en regjering med rekordhøy oljepengebruk kutter i, og med det setter ordninger som den kulturelle spaserstokken i fare. Det er usosialt, smålig og feil, men det føyer seg inn i rekken av slike uforståelige prioriteringer og kutt fra denne regjeringen.