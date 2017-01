Demokratiets skyggeside

Magnar Namsvatn, Røyrvik

Håkon Arntsen hadde et prisverdig innlegg i NA for noen dager siden under denne tittelen. I forlengelsen av det, vil jeg gjerne komme med noen synspunkter som utdyper ytterligere dets skyggesider og mer enn det.

Starter med noen tanker en geolog kom med under en sommerjobb i min ungdom. Vi satt på stranda ved Tunnsjøen og han tegnet en pyramide i sanden og la fram følgende:

En pyramide avsluttes på toppen med en sten. Alle stenene nedover i pyramiden bærer den øverste. Slik er det i stater med diktatoriske styresett. Faren i vårt demokratisystem, sier han videre og går på andre siden av pyramiden, er at vi snur pyramiden. Vi lager lover og forordninger i store mengder som skal forvaltes og ordnes på, ned gjennom pyramiden og helt ned til den stenen som skal bære denne svære pyramiden, og den «stenen» er du og jeg. Begge systemene, sier han er sosialistiske/kommunistiske systemer for å få kontroll med sine undersåtter i et land. Det fatale ved slike systemer holder han fram, er at det binder individets evne og vilje til utvikling og dermed hemmer en nasjons vekst på grunn av at det er bundet. Mennesket trenger frihet skal det utvikle seg, uttrykte han med vekt på hvert ord.

Så fikk han rett min gode venn. Norge er på tur ned. BNP har bare en fattig prosentøkning på ett år, det bør være på minst 4 prosent ifølge økonomene, skal vi ha en sunn og god utvikling.

Nylig uttalte to riksdagsmenn uavhengig av hverandre fra ulike land på besøk: «Norge er den siste Sovjetstat!»

Noen av resultatene av dette blir da:

1. Vi kan ikke lage lover, forskrifter, rundskriv samt implementere EU-regler uten å håndheve dem. Derfor må det ansettes masse folk i departementer, direktorater, fylkesmenn og andre offentlige institusjoner som har som oppgave å passe på at den enslige stakkars «stenen» under den «omvendte pyramiden» oppfyller alle paragrafer i dette virvaret.

2. Så har da følgende skjedd den siste tiden:

Den rødgrønne regjeringen ansatte i sine åtte år fem personer per dag. Det blir 14 600. De blåblå er ikke snauere, de har ansatt sju pr. dag som utgjør ca. 10 000 personer. Til sammen blir dette nærmere 25.000 personer.

Disse vil etter hvert skaffe seg en familie om de ikke alt har det. Hvis en da regner tre personer per familie, er vi oppe i 75.000 personer.

Følgen av dette blir at det vil være mer behov for barnehageplasser og skole, samt andre offentlige tjenester som bl.a. innen helse. Det må bygges flere boliger, for de tomme på landsbygda blir for langt vekke, samt veier og annen infrastruktur. Disse jobbene må også fylles med folk. Resultatet av det som har skjedd bare de siste 10–12 årene er, forsiktig regnet, at det har tiltrukket seg flere 100 000 personer.

3. Hvor hentes alle disse folka fra? Jo, en stor del kommer fra distriktene for her er det omtrent ikke offentlige arbeidsplasser igjen som er ledige og kommunene må hele tiden skjære ned og avsette folk.

4. Den største utfordringen er likevel alle de lover og forordninger som regulerer alt fra nesten hvordan du skal bevege deg, hvordan gulrøttene skal se ut og fram til, ja det finnes ikke begrensninger på hva som er regulert!

Våger vi å tilskynde våre ungdommer ute i distriktene å ta livet av seg på et forsøk å komme igjennom denne jungelen?

Vi leste i avisene i fjor om at det tok fem år å åpne et steinbrudd, en gründer som har gjort det bra i Namdalen sa at det hadde ikke vært mulig å starte en slik bedrift i dag.

Vi ble også hindret i fem år grunnet et krav om reguleringsplan for å flytte en molo. Denne lista er uuttømmelig. De som har kommet tidligere opp og har litt kapital vil kanskje klare å gå videre, men det krever mye kapital og masse tålmod!

5. Vårt demokrati er blitt erstattet med et føydalistisk embetsmannsstyre. Når f.eks. en kommunestyrerepresentant synes han har et bedre forslag enn det administrasjonen har lagt fram, kommer det kontant fra rådmannen: «Hvor er hjemmelen? Hvis han/hun da ikke kan vise til det, så må i bestefall saken tilbake, eller så vedta Rådmannens forslag som har fått med det ordet som er aller viktigst i saken: «hjemmelen»! Det er altså lovverket og embetsmennene som styrer og bestemmer.

6. Opp i dette har vi da kontrollapparatet som er en stor del av de siste ansatte i det offentlige.

En og samme person er:

Saksbehandler

Kontrollør

Påtalemyndighet

Dommer

Straffeutmåler

7. Gjennom dette systemet så er også den norske kvinne og mann blitt rettsløs! Den stakkars gründeren som ikke har fått med seg alle de lover og forskrifter han må forholde seg til, og så blir «tatt» for ulovligheter er rimelig ferdig i dette systemet.

Skulle han mene at han er urettferdig behandlet, kan han gå rettens veg, men hvem har råd til det?–utfallet vet ingen!

Hvis ikke dette sosialistiske systemet blir reversert, vil det bare være et spørsmål om tid før de fleste bygder er tomme og da kan fort BNP bli minus.

For det er i distriktene BNP skapes, i byene klipper en stort sett bare håret til hverandre, eller styrer ett eller annet byråkrati som kun påvirker et negativt BNP. Jeg har svært liten tro på at det vil være mulig å gjøre noe med dette. Sanner skulle prøve, men se overfor hva det endte opp med og i stedet så skulle han slå sammen mange kommuner til en og dermed på denne måten ytterligere minske det som på papiret kalles demokrati.

Det må nok til en krig skal dette snus. Pessimistisk – ja, men jeg er og realist og bygger på et langt liv med erfaring fra både politikken og som næringslivsaktør. Har stoff omkring dette som kan fylle mange utgaver av NA.