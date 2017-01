Demokratiske prosesser i Leka

Kommunestyresak vedrørende oppdrett i «Kleppe» ved Horta naturreservat i Leka.

Leka kommunestyre skal torsdag 26.01 ha møte på Leka der de skal behandle en søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS om lokalitet for oppdrett ved «Kleppe» ved naturvernområdet Hortavær.

Saken har vært ute til offentlig høring og det er kommet inn mange uttalelser - alle negative - til en etablering i dette området. Innvendinger er bla. knyttet til fiskeplasser, gyteplasser for kysttorsk og miljø- og naturverdier.

Miljøvernforbundet mot ny lokalitet for oppdrett i Leka Mener ny lokalitet vil drepe skalldyr, skade villfisk og belaste miljøet.

Saken har vært behandlet i formannskapet tidlig i desember 2016 med negativt utfall for søker, men skal altså etter ønske fra ordføreren nå for andre gang behandles i kommunestyret.

Det viser seg at det per i dag, dagen før møtet, ennå ikke foreligger en innstilling fra administrasjonen slik det skal i slike saker.

Leka kommunestyre sitt reglement tilsier at alle papirer skal foreligge kommunestyrerepresentantene, media og andre interessenter, senest seks dager før møtet.

At innstillingen mangler fra rådmann betyr at hverken kommunestyremedlemmer, media eller parter i saken har mulighet til å gjøre seg kjent med denne.

En innstilling fra rådmannen står som kjent tidlig i sakspapirene og vil ligge til grunn for ordførerens gjennomgang. Denne kan derfor ha betydning og føring for behandlingen og resultatet av saken i møtet.

Som utenforstående oppleves dette som merkelig, og man kan selvsagt bare håpe at dette ikke skyldes taktiske disposisjoner fra enkeltpersoner …

I mellomtiden, mens vi venter på rådmannens innstilling, håper jeg at kommunestyrerepresentantene og andre tar seg tid til å gå ekstra nøye gjennom alle dokumentene i saken. Med unntak av selve innstillingen, finnes dokumentene på kommunens hjemmesider.