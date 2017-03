Dette er vår trygghet

Steinar Aspli (leder), ordfører i Nærøy

Trygve Jonny Sandvik, ordfører i Fosnes

Hans Oskar Devik, ordfører i Røyvik

Skjalg Åkerøy, ordfører i Grong

Helsekomiteen i Region Namdal følger med interesse diskusjonene i helseforetaket om lederskap, tjenester og økonomi.

Vi har stor forståelse for at helseforetaket må ha bærekraft i økonomien, og at dette forutsetter en likviditet som gir mulighet også til å gjennomføre de investeringene foretaket trenger. Vi er derfor tilfreds med at styret i Helse Nord-Trøndelag HF gjennomfører omfattende utredninger om hvordan den økonomiske bærekraften kan ivaretas uten at dette rammer tilbud og tjenester fra sykehusene/spesialisthelsetjenesten. Vi er også tilfreds med at dette også skal sikre framtidig drift og nødvendige investeringer.

Helsekomiteen i Region Namdal er spesielt opptatt av driften og tilbudene ved vårt lokalsykehus; Sykehuset Namsos.

For oss er sykehuset den kanskje viktigste samfunnsinstitusjonen i Namdalen – en institusjon som hele regionen står bak, og som innbyggerne er avhengige av fra vugge til grav. Derfor vil vi understreke betydninga av at helseforetaket bidrar til at det ikke sås tvil om sykehusets eksistens. Sykehuset – med akuttfunksjoner og fødeavdeling – er helt nødvendig for tryggheten i et stort geografisk distrikt.

Vi forstår nødvendigheten av å snu alle steiner for å sikre økonomisk bærekraft og framtidig tilfredsstillende virksomhet ved sykehusene. Men om det sås tvil ved funksjoner og eksistens ved sykehuset, oppleves dette som stadig nye «omkamper». Det oppleves truende for innbyggere og uroer også offentlige myndigheter og politikere i regionen.

Omkamper om framtida for sykehuset er negative både for omdømmet og mulighetene for nødvendig rekruttering i tillegg til den utryggheten dette medfører. Således er direktørens uttalelse i Trønder-Avisa om at vedtaket om akuttfunksjon ved Sykehuset Namsos ligger fast, svært betryggende.Vi må derfor tilstrebe andre løsninger, og andre muligheter. Vi må se etter konstruktive løsninger som bidrar til bedre effektivitet og bedre tjenester. Vi må se etter bedre samspill mellom sykehuset/foretaket og kommunehelsetjenesten – og utnytte de ressursene som allerede er der og som bidrar til å skape spennende muligheter heller enn utrygghet.

Et eksempel på dette kan være forslaget om å etablere ei mobil røntgentjeneste ved Sykehuset Namsos der pasientene – som ofte er sengeliggende sykeheimsboere og sårbare for lang transport – får besøk av røntgenavdelinga med utstyr og fagfolk i sitt heimemiljø. Samtidig vil dette gi et godt samfunnsregnskap ved at de som bor langt fra sykehuset får utført røntgentjenester i sin heimkommune og dermed spare både reiseutgifter og lengre permisjonstid fra jobben.

Et slikt tilbud ønskes utprøvd snarest. Det kan isolert sett medføre tilleggskostnader for røntgenavdelinga ved sykehuset, men kan medføre betydelige innsparinger i pasienttransport. Og det kan gi pasientene en mye bedre opplevelse av konsultasjonen.

Redusert bruk av ambulanse for transport fra kommune til sykehus for røntgenpasienter vil også opprettholde bedre ambulanseberedskap i distriktene.

Helsekomiteen er opptatt av ambulansetilbudet i kommunene og mener at dagens inndeling av beredskapsområder må opprettholdes med et styrket tilbud. Vi kan ikke akseptere at det tilbudet vi har i dag blir redusert.

Å overføre oppgaver og regninga til kommunene er sjelden en god løsning. Vi ønsker heller at kommunene involveres til et samspill i å finne de gode løsningene – både for helseforetaket og kommunene.

Vi forventer at avtaleverket mellom kommunene og helseforetaket om medvirkning, blir brukt aktivt i denne prosessen.

Vi ser derfor fram til konklusjonene fra de utredningene som skal gjennomføres, og til at vi blir tatt med på råd i dette arbeidet.