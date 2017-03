Skal Fv 17 forfalle, Hallem?

For mange år siden inviterte fylkesråden for samferdsel den gang, Susanne Brattli, til konferanser for å finne et egnet vegprosjekt for bompengefinansiering.

Alle som deltok var egentlig imot bompenger. Men samtidig var det var svært mange bomvegprosjekter under planlegging i Sør-Norge, og det festet seg den oppfatningen at hvis Nord-Trøndelag skulle gjøre seg forhåpninger om å bli tilført penger over statsbudsjettet til vegformål, så måtte en aksepter et bompengeprosjekt. Valget falt på Fv 17 Asp – Namsos.

I dag er situasjonen helt annerledes. Aldri tidligere er det bevilget så mye penger til vegformål, og utbedringer på den sterkt trafikkerte Fv 17 skulle ikke lenger være et problem.

Nå har imidlertid fylkesråden for samferdsel, Tomas Iver Hallem (SP), kommet med et nytt forslag til prioriteringer av tiltak på fylkesvegnettet.

Her er det åpenbart at Namdalseid kommune skal straffes fordi et enstemmig kommunestyre ikke fant begrunnelse god nok til å anbefale bompengefinansiert utbedringer på strekningen Sprova–Namsos. Det ble tatt ille opp, og harmen ser ut til å fortsette med samme styrke.

I det nye utkastet til vegplaner prioriteres ikke gang sykkelveger langs den sterkt trafikkerte Fv 17 gjennom Namdalseid. Begrunnelsen fra Hallem er at blir det gjennomført flere tiltak på denne vegen nå, vil det svekke sjansene for at Namdalseid/Namsos vil akseptere bompengefinansiert utbedringer senere.

Men det stopper ikke med det. Det går rykter om at høyeste tillatte hastighet fra Sprova til Namsos skal skiltes til 30 km/t og sporene i asfalten skal få utvikles fritt over flere år. Det skal ikke reasfalteres før bilene blir hengende på understellet. Bakgrunnen for dette tiltaket skal være at pendlerne fra Namdalseid til Namsos skal bli så frustrerte at de etter en tid aksjoner og blir sittende i bilene sine og rope «bompæng, bompæng.

Namsos og næringslivet i Namsos vil også bli rammet, men det passer også bra inn i helhetsvurderingene. Det fortelles at i fylkets hus kan en til stadighet høre: «te pass åt dem». Og da siktes det til næringslivet i Namsos som ikke ubetinget innså at bompenger ville lønne seg. Fylkespolitikerne blir nok derfor ikke det minste ille berørt om tungtrafikken mellom Steinkjer og Namsos må gå over Grong og Snåsaheia. «Te pass åt dem».

Hva skal så besparelsene og fartsbøtene på Fv 17 nord brukes til?

I det nye planutkastet som skal gi Stor-Trøndelag råd om hvordan det bør prioriteres i fremtiden, dukker det opp et prosjekt som går ut på å ruste opp vegen fra Follafoss til Sela. Her er de så plaget av hyppige vektkontroller og hyppige fartskontroller at det går ut over trivselen til alle som bor i Sela.

En annen grunn til at dette fremmes som et prioritert prosjekt, kan være at stortingsrepresentant André Skjelstad i 30 år har drevet lobbyvirksomhet for nyvegen fra Fv 17 til Malm, og han har hele tiden fremholdt sin visjon om at denne nye vegen vil føre Fosen nærmere Innherred. Jeg har lagt merke til at når han har fremført denne visjonen fra fylkestingets talerstol, har forsamlingen nikket. De har trodd på han. Men fylkesråd Hallem vet tydelig vis bedre. Han vet at hvis det skal finnes et fnugg av forstand i Skjelstads visjon, må det rustes opp og bygges nye veger fra Malm til Åfjord. Da er det vel naturlig å begynne med strekningen Follafoss – Sela.

Ifølge Lokalavisa Verran- Namdalseid onsdag 22. mars, er det nå senterpartimannen Hallem som foreslår å straffe beboerne i Namdalseid med å unnlate å prioritere tiltak på Fv 17. Det tyder på at det også i Senterpartiet er stor skepsis til lokaldemokratiet, for han mener tydelig vis at kommunestyret i Namdalseid ikke vet sitt eget beste på innbyggernes vegne, og at de må tvinges til å bruke forstand.

Men uansett, det er nå helt nødvendig at nye Namsos kommune og tilstøtende områder i Namdalen under behandlingen av den nye vegplanen, stiller krav om at Fv 17 Sprova – Namsos skal holdes i hevd og utbedres med den prioritet som er en naturlig konsekvens av trafikktettheten og vegens betydning for næringslivet, bosetningene og pendlerne. Det blir da aldeles for mye til provokasjon hvis Fv 17 i tiden framover blir nedprioritert som ledd i en strategi for å tvinge innbyggerne og næringslivet i nye Namsos kommune til å akseptere å bli påtvunget bompenger senere.