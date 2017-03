Kjære publikum

Jeg har alltid vært en del av «kultur-Namsos». Det har vært utallige dansefinaler, nøtteknekkere, UKM-deltaking og skoleforestillinger. Alltid har jeg hatt gleden av å vise fram det jeg har jobbet så hardt med, foran herlig gjeng med heialedere bestående av mødre, fedre, søstre, brødre og alt imellom. Uansett er det visst så langt publikum rekker.

Verdens beste operasanger kunne ha kommet til Namsos, og det hadde vært åtte stykker i publikum. Jeg blir trist av å tenke på at ikke flere vil oppdage de kulturelle juvelene som kommer til Namsos i ny og ne. Vi har et stort repertoar av dans, sang, skuespill og lignende, som vi produserer selv eller som kommer hit med sin turné.

Det er forståelig at økonomien ikke rekker til slik at du kan komme på alle forestillinger, og at du kanskje ikke visste om forestillingene på grunn av at det ble dårlig reklamert. Da skal jeg bare si at det også er mange gratisforestillinger du kan komme på, som er like gode som alt annet. I tillegg må du som namsosing også engasjere deg, følge kulturhusets side på Facebook, og gjøre din del.

Oppfordringen min til deg, som klager over at det ikke er noe å gjøre i Namsos, som heller sitter og ser «Nytt på Nytt» og som er lei av å gjøre det samme hver dag, ta deg en tur på en eller annen forestilling. Opplev noe nytt for en gangs skyld, hvis teaterstykket er dårlig, hva så? Du har hatt en annerledes opplevelse uansett. For vi lager tross alt disse forestillingene slik at akkurat du kan komme å se på.