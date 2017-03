Når vi, hver dag, går til den samme skolen, fester blikket seg på vårt ekstremt slitte uteområdet. Vi går inn de enda mer slitte dørene, som er åpnet og lukket utallige ganger gjennom de sekstisju årene de har stått der. Når føttene våre går over dørkarmen, møter vi lufta, som det er lite av. Vi spør oss selv:

- Er dette skolen vi skal gå på i tre år?

Vi i Demokrati i praksis-klassen på åttende trinn har hatt en underskriftskampanje, der alle som fikk muligheten til det skrev under på «MAKE NUS GREAT AGAIN». Det er underskriftskampanjen vi startet for å vise vårt engasjement angående saken om ute- og inneområdet på Namsos Ungdomsskole (NUS). På vegne av alle elever på NUS, -Vi vil ha forandring!

Vår skole, som er sekstisju år gammel, er elendig både ute og inne! Inne er veggene slitte og hullete. Tapetet er revet av og lufta er dårlig. Skapene henger på halv tolv og stolene og bordene er slitte. Noen vinduer kan til og med ikke åpnes for lufting.

Ute er asfalten slitt og hullete. Volleyballbanen de fleste ikke vet vi har engang er gjengrodd. Det er ingen steder å sitte, vi mangler benker og bord. Ingen plen, eller gressbane til å spille fotball på, noe som alle elevene savner. Vi vil ha forandring, og er mer enn villige til å hjelpe til for å få det vi ønsker.

En vanlig skoledag for oss på NUS, med gjennomsnittlig tjuetre elever i hvert klasserom, innebærer tung luft som gjør at det blir vanskelig å konsentrere seg. I hvert friminutt må vi åpne alle vinduene som går an å åpne. Nå som det er vinter, medfører dette at det blir litt vel kjølig i alle klasserom. Med en gang vi har lukket vinduene for å starte ny time som varer i kalde førtifem minutter, blir lufta nesten uutholdelig.

Når sommeren nærmer seg, og sola titter fram, steiker den på vinduene og medfører en slags drivhuseffekt som gjør at lufta blir alt for varm og klam, slik at elever og lærere får hodepine gjennom hele dagen.

- Er det en bra skolehverdag?

Denne skolen ble bygd for sekstisju år siden. I løpet av disse årene er det så vidt gjort forandringer. Da er jo skolen like fin som da den ble bygd? Nei! Den trenger oppussing etter sekstisju års bruk. Dessuten har samfunnet utviklet seg siden 1950, men det har ikke skolen. Vi har utviklet oss siden 1950 og vi har ikke samme behov som elevene på den tiden. Klasserommene er designet for forelesninger, ikke for gruppearbeid som er mer aktuelt i dagens moderne læringssamfunn.

For å gjøre vår skolehverdag bedre ønsker vi, på vegne av alle elever ved NUS: aircondition (bedre luft), benker og bord (sitteplasser både ute og inne), grønnere skole med planter og plen, og det er sterke ønsker om kunstgressbane. Vi vil ha nye nett i fotballmålene, fjerning av ugress og stygg asfalt (som vi er mer enn villige til å hjelpe til med).

Tross alt dette, som nesten er uutholdelig, er vi også veldig takknemlige for å kunne få muligheten til å gå på skole.

Vi snakker på vegne av alle nåværende og framtidige elever ved NUS.

Mvh. Demokrati i praksis-klassen på åttende trinn ved Namsos Ungdomsskole:

Nora Lina Voie, Nora Kvatningen, Sanna Windseth Selnes, Maria Bugge, Hannah Johnsen Bakken, Gyda Tyldum Tranås, Synne Skjærvik, Jack Amundsen og Jacob Løvold.