Barn er ikke brukere

Begrepet «bruker» har blitt en del av språket vårt. Bruker er et begrep som innebærer at du ikke er syk og dermed er pasient. Du er derimot en person som har behov for hjelp og støtte og som mottar tjenester fra velferdssystemet. Det kan være hjemmetjenester, tjenester fra NAV eller tjenester i en omsorgsbolig. Vi opplever at bruken av betegnelsen «bruker» har bredd om seg. Kanskje har bruken gått for langt? Jeg synes det er verdt å reflektere over det.

Er det egentlig så viktig hvilke begrep vi bruker? Vi mener at begrepsbruk er viktig fordi det bidrar til å skape holdninger, og til å befeste holdninger. Ulike betegnelser kan være inkluderende. Men betegnelser kan også være ekskluderende. Brukerbegrepet er ekskluderende når det er det begrepet som brukes om en person i alle sammenhenger. Hvis du mister tilhørigheten til andre roller i livet og blir bruker i alle sammenhenger, da er begrepsbruken ekskluderende. Begrepet kan til og med bli en erstatning for eget navn.

Brukerbegrepet festet seg gjennom offentlige dokumenter og innenfor velferdstjenestene fra tidlig 1990-tall. Pasientbegrepet var vanlig brukt, men mange kjente seg ikke igjen i pasientrollen avhengig av ulike typer tjenester som ble mottatt. Formålet var mer åpenhet og deltakelse.

Det jeg spesielt vil sette søkelys på her er brukerbegrepet knyttet til barn. Etter min mening er det uheldig å omtale barn som brukere. Når et barn har en funksjonsnedsettelse trekkes brukerbegrepet fram. Dette kan være knyttet til avlastning, barnehage, skole, SFO eller fritidsaktiviteter. Vi hører aldri at barn flest blir omtalt som «brukere» i barnehagen. I barnehagen er barna «barn». På skolen og i SFO brukes begrepet «elever» om barna og ungdommene. På fritidsklubben, i fotball- og håndballgruppa eller i koret er barna og ungdommene «deltakere», «spillere» eller rett og slett «Per og Kari». Det er når et barn eller en ungdom har en funksjonsnedsettelse at dette store og udefinerbare begrepet «bruker» dukker opp.

Hvis barnet «mister» mulighetene til å være seg selv, i kraft av elevstatus eller som «Per eller Kari», da vil det få betydning for dette barnets selvoppfatning og identitet. Det kan bli mer nærliggende å definere seg selv ut fra funksjonsnedsettelsen. Barn med funksjonsnedsettelser kan være i en situasjon der de mottar omfattende tjenester. Det kan gi en livssituasjon der brukerrollen omfatter store deler av livet.

I en avlastningsbolig for barn og unge kan dette være komplisert. Her har barna og ungdommene en funksjonsnedsettelse. Det er utgangspunktet for avlastning. Foreldrene skal få avlastning fra de ekstra omsorgsoppgavene ulike funksjonsnedsettelser kan gi. Men også her må barna få være barn. Ungdommene må få være ungdom. Funksjonsnedsettelsen må ikke stå i veien for det. De som yter tjenester i en avlastningsbolig er helt sikkert bevisst på disse nyansene. Men andres begrepsbruk kan forstyrre tjenesteyteres fokus. Kanskje dette blir tydeligere hvis vi flytter brukerfokuset fra barna til foreldrene?

Like viktig er alle andre omgivelser i barnets liv. Hvis pedagogen i barnehagen eller på skolen, vernepleieren på SFO, fotballtreneren eller andre definerer barnet ut fra en brukerstatus vil funksjonsnedsettelsen kunne overskygget barnets ordinære ønsker, behov, interesser og styrker. Som en mor til en gutt med Down syndrom sa en gang: «min sønn slutter ikke å ha de samme behovene som enhver 12-åring har fordi han har Down syndrom.» Hvis vi gjør 12-åringen til bruker kan det være at vi overser alle de ordinære behovene, og kun fokuserer på de spesielle. Da kan gutten miste viktige deler av sine behov for støtte i oppveksten.

Hvem er da bruker? Det kan vi være alle sammen. I spesifikke situasjoner er vi brukere av ulike tjenester og instanser. Men brukerrollen overtar ikke for alle andre roller i livet av den grunn. Vi er likevel barn, ungdom, elev, student, arbeidstaker, o.s.v. For personer med funksjonsnedsettelser må det også være slik. De kan være brukere, og de har mange andre roller som de må få mulighet til å identifisere seg inn i.

I vårt arbeid som fagansatte på Nord universitet har vi kontakt med helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, arbeidsplasser og andre instanser der personer med funksjonsnedsettelser får sine tjenester. Vi ser, og hører at begrepet «bruker» brukes i «tide og utide». «Utide» er etter vår mening når enkeltpersoner opphører å være et individ, mister sin identitet og blir «bruker» og bare det. Det gjelder personer i alle aldre, og uavhengig type funksjonsnedsettelse.