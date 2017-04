Om reklame og slikt

I min alder er det viktig å irritere seg, nærmest en livsnødvendighet. Uten den daglige dose av irriterende hendelser blir det produsert lite adrenalin. Nevnte stoff fører til både mental og fysisk aktivitet i en ellers ganske så makelig kropp.

Nå er tiden for en for meg årviss irritasjon. Min lokale butikk er nå ferdig med julebrussesongen og har gått over til grillsesongen. Slik er inndelingen: Julebrusen settes fram fra 1. oktober, og høysesongen er fram til jul. Deretter kommer tilbudene på de usolgte restene av nevnte drikk, noe som pågår fram til påske.

Når smågodt, appelsiner og Kvikk-Lunsj er ryddet unna, er det tid for grillmat i alle varianter. Butikken flommer over av grillvarer. Varer som hadde normal pris før påske, er nå pakket i ny plastikk med dertil egnede farger. Jeg er helt sikker på at prisene er nye også. Jeg skal ikke kjøpe grillmat i år, først skal jeg spise opp alt det jeg kjøpte i fjor og som nå ligger og koser seg i fryseren.

Dermed er det sagt: Reklame for grilling blir oversett i år. Det samme gjelder reklame for nettspill. Ingen tilbud om free-spin og dobling av innsatsen vil bli registrert. Det er forresten litt rart, er det ingen som taper på nettspill? Ingen reklame for dette fenomenet viser at det er noen som taper. En del kjendiser veiver med armene og smiler og ler over gevinster, men tap fore- kommer visst ikke. Og så jeg som trodde at reklamen skulle være sannferdig. Spillreklame i forbindelse med programmet Luksusfellen burde kanskje være obligatorisk.

Ser forresten at en av kjendisene som har reklamert for spill har kjøpt seg hus til 9 millioner og revet det for å bygge nytt hus på tomta. Snakk om tomtepris! Det er nok noen som tjener godt på nettspill. I denne sammenheng blir en bot på noen hundre tusen kroner for småpenger å regne. Den kan tjenes fort inn ved å få avskaffet eiendomsskatten. Og sånn går no dagan!