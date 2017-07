I etterkant av kommunestyrets behandling av frivillig vern av den kommunale skogteigen Ekorn i Vemundvik, tillot Venstre seg å stille spørsmål ved Aps lokalpolitiske miljøprofil i Namdalsavisa 22. juni.

Namsos Venstre etterlyser et helhetlig miljøperspektiv – Har Ap en miljøpolitikk? Anne Cecilie Holm og Trond Prytz i Namsos Venstre etterlyser en lokalpolitisk miljøprofil etter utfallet av et par saker i Namsos kommunestyre.

Det skapte engasjement. Aps Gunnar Hojem la i hvert fall breisida til uka etter.

Arbeiderpartiet har en god miljøprofil Hojem svarer Venstre innspill

Hojems skogfaglige merknader er kurante. Men, det Venstre etterspør er et mer helhetlig miljøperspektiv. Politikk må tuftes på brede og åpne vurderinger. Det blir bomskudd hvis Ap ikke ser helhetsbildet, men kun argumenterer smalt innenfor det området en sikter på.

I Venstre er vi ikke motstandere av næringer som baseres på Namdalens naturgrunnlag. All virksomhet setter spor, og det er opp til oss politikere å vurdere hvor stort det skal være og hvor de kan legges. Venstre har både lokalt, regionalt og nasjonalt, frontet saker som har gått på tilrettelegging for næringsmessig bruk av vårt felles naturgrunnlag.

For Venstre handler denne saken om hvilke rammer skognæringen skal forholde seg til. Venstre mener at bruk av naturressurser i næringsøyemed må skje innenfor samfunnsmessig fastsatte og helhetlige rammer. Ofte har Ap og Venstre vært enige i slike saker.

I Namdalsavisa viste Venstre også til Algarden-saken, hvor Ap ensidig markerte et næringsfokus da Salmar ønsket å legge et oppdrettsanlegg i utløpet av Namsenfjorden. Venstre viste til det økte trykket på laksesmolten i vår nasjonale laksefjord. Dette ville også true de allerede eksisterende næringsinteressene i fjorden og Namsenvassdraget. Som kjent ble prosjektet påklaget, og senere stoppet av Fylkesmannen.

Hojem trekker fram Namsos Venstres utdeling av granplanter i tidligere valgkamper som et bidrag til historien om «vinglevenstre». Mange forsto at dette var en liten protest mot en ganske stor motvilje til å støtte nyplanting av skog. Hojem mener tydeligvis at en positiv holdning til ungskogpleie gjør det inkonsekvent å være for vern av skog. Mange forstår at skog er en viktig naturform av flere grunner. Ikke bare næringsmessige.

Høsten 2016 var vern av skog tema i Stortinget. Det endte med et flertallsvedtak på 10% vern av vårt skogareal innen 2025. Kun Sp stemte imot. Målet er utfordrende for skognæringen, men det er en forventning om at en i størst mulig grad skal opprettholde produksjonsgrunnlaget i våre skoger. For å sikre den biologiske bredden i vernet må imidlertid de skogrike områdene også ta sin del av vernearbeidet.

Et enstemmig Namsos formannskap støttet i 2015 tanken om frivillig vern av Ekorn-eiendommen. Saken ble nå i juni 2017 lagt fram i kommunestyret med en positiv innstilling fra rådmannen. Et vern vil begrense muligheten til tradisjonell skogsdrift, men økonomisk lå det an til et godt oppgjør for kommunen.

Ekorn-eiendommen har store verneverdier. Allerede i saksutredningen til formannskapet i 2015 antydet rådmannen at en fredning av området kunne utløse stor interesse for den uberørte naturen. Innenfor rammen som fredningen setter, kan det fortsatt skapes verdier i Ekorn. Særlig innen forskning, utdanning og friluftsliv.

Kommunen er ingen vanlig skogbruker. Skogen er derfor ikke nødvendig i vanlig næringsmessig forstand. Etter Stortingets beslutning er fredning av Ekorn-eiendommen blitt enda viktigere, fordi den kan avlaste vernepresset overfor aktive skogeiere med bedre produksjonsskog. Det vil være et pluss for treindustrien.

Venstre ønsket å støtte innstillingen fra rådmannen. Etter forslag fra Sp ble saken utsatt. Begrunnelsen var behov for å få avklart eiendommens næringsmessige betydning. Mye tyder på at utsettelsen er en kamp mot vern.

Vi håper at holdningen til Ap i denne saken ikke er et signal om at det er Sp som skal styre den næringsmessige bruken av vårt naturgrunnlag i en eventuell ny regjering til høsten. Det vil være dårlig nytt for alle som er opptatt av at bruken av våre naturressurser skal skje i et helhetlig miljøperspektiv.