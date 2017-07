Har Namdalen sovet i revytimen?

Det er bare å innrømme det først som sist – namdalingene blir overkjørt på heimebane.

Spesielt av nordnorske revyaktører. I årets finale i Revy-NM var nærmest halvparten, ni av 20 nummer, fra Nord-Norge. Fire av de sju offisielle NM-titlene gikk til våre tre nordligste fylker. De siste tre gikk til Akershus og Nord-Trøndelag, representert med Olerussen (juryens fripris) og Lånkerevyen (beste revynummer).

Ti år siden sist

Staut teaterlag deltok i år med visa «Ferr ikke længe sia». I likhet med de fem andre revylagene fra Namdalen rakk de ikke opp til finalen. Men sangtittelen har et poeng.

For ikke lenge siden var Namdalen nemlig best på revy. På 80- og 90-tallet røsket vi med oss NM-priser fra Høylandet. Revyaktører fra Harran, Grong og Lierne har alle peishylla full av trofeer. Søskenbarna Sigmund og Sveinung Kveli samt Gauken-veteran Per Arne Lynum banet veg og viste hele kongeriket hvem som var morsomst i landet her.

Foruten juryens fripris til Martine Hattestad Kveli i 2015, er det ti år siden Namdalen har fått NM-pris. Til gjengjeld fikk vi i 2007 tre – to til «Kåre Kongo» og en til «Takk fra polakk». Av hvem, spør du? To herrer med etternavn Kveli, så klart.

Kvalitetsforskjell

Når både Kveli og Lynum nå har pensjonert seg fra revyscenen er det betimelig å spørre seg hvem som skal overta ansvaret.

Spellaget Gauken er godt i gang og har flere spennende rekrutteringer på gang, som blant andre Bjørn Erik Duun – 14-åringen som deltok under ungdomsforestillinga og femte semifinale lørdag.

Nummeret «Den far sei e saint» var det beste fra Namdalen i år. Og det eneste med en viss tekstmessig brodd.

For i dette selskapet holder det ikke å vise lett skepsis til kommunesammenslåing eller norsk innvandringspolitikk. Å gjøre narr av Donald Trump er vel og bra – men når hele Norges humorstand har gjort det før deg, skal det noe til for å overraske jury og publikum.

Samfunnskritikk kan være så mangt. Det gjelder å zoome inn på de små tingene. Slik Malangsrevyen glimrende gjør det i «Strikkemani» – som høyst fortjent vant prisen for beste musikalske innslag.

Øver hver lørdag

Lånkerevyen er på sin side mestere til å tenke utenfor boksen og til å komme opp med innovative ideer. De har skjønt at revy er mer enn rare karakterer med parykk og løstenner, og klarer i motsetning til mange andre å holde seg unna fella med å bli kjedelig politisk korrekt.

Det er ikke tilfeldig at Lånkerevyen troner alene på toppen som den mestvinnende revygruppa i NM-historien, med hele 22 priser. Der andre revygrupper møtes i november for å øve noen intensive dager før julerevyen, møtes Lånkerevyen hver lørdag – hele året. Slikt blir det resultater av.

Det samme kan sies om revygruppene i nord. Både Malangsrevyen og Tjongsfjordrevyen reiser rundt, kurser seg i tekstskriving og sceneframføring, suger til seg erfaring og er dyktige på å rekruttere unge talenter.

Når de så kommer mannsterke (med egen heiagjeng) ned til Høylandet – er det med innstilling for å vinne hele skiten.

Vi faller akterut

Med gjennomgående høy standard har Lånkerevyen og revygruppene i Nord-Norge seilt forbi namdalsk revy, som faller akterut. Jeg tror ikke vi har blitt spesielt dårligere med åra, men de andre har blitt bedre.

Det er ikke gjort over natta å reise kjerringa, som han sa mannen (forsøk på humor). En god start kan uansett være å dra på studietur i nord.