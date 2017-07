Hyllest til Folkets Hus

Det var våre oldeforeldre, besteforeldre og foreldre som bygde velferdsstaten Norge. Det er fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, fiskerne, småbrukerne, radikal ungdom og partiene på venstresida som de siste hundre åra har løftet vanlige folk ut av fattigdom og til trygge arbeidsplasser, gode velferdsordninger og verdige liv.

De bygde det norske fellesskapssamfunnet. De bygde Folkets Hus.

Arbeidsfolk organiserte seg i fagforeninger for å kunne kreve ei anstendig lønn, sikkerhet på arbeidsplassene og sosiale rettigheter. Under LO-paraplyen fikk arbeidsfolk forhandlingsrett med arbeidskjøperne. Nasjonale kollektive tariffavtaler kom på plass. De skulle sikre lik lønn for likt arbeid over hele landet.

Fiskerne fikk sitt fellesskap, fiskerisamvirke, og bøndene fikk sitt landbrukssamvirke. Arbeidere, fiskere og bønder slapp å stå med lua i handa for å selge sin arbeidskraft og sine varer. De kunne kreve sin rett og gjøre sin plikt.

Våre forfedre utviklet fellesskolen hvor fattig og rik, og folk med forskjellig livssyn, kunne møtes for å bygge toleranse og likeverd. Husbanken ble bygd for at vanlige folk skulle kunne eie sin egen bolig.

Det ble laget et offentlig helsevesen som alle hadde råd til å benytte. Offentlige sosiale ordninger skulle sikre at de som slet med livene sine kunne leve, bo og beholde sin verdighet. Det ble opprettet en offentlig pensjonsordning som skulle sikre at folk i alderdommen fortsatt kunne leve verdige og gode liv.

Det ble laget et progressivt skattesystem slik at alle skulle bidra til fellesskapet ut fra sine inntekter. Etter hvert kjempet kvinnebevegelsen fram like rettigheter til arbeid, lønn og sosiale goder. Dette offentlige byggverket kan med rette kalles Folkets Hus.

Nå står Folkets Hus værslitt og nesten uten rødfarge på grunn av tvilsomme politiske strømninga og sterke vindkast fra høyre. Ja, den blåblå regjeringa – B-regjeringa – er i ferd med å rive ned veggene på Folkets Hus. Og taket lekker. For B-regjeringa har det travelt.

De vil privatisere fellesgoder som barnehager, skoler, eldreomsorg, Statskog, posten, jernbanen og energiressursene. Statlige velferdspenger går i lommene på styrtrike sjukeheim- og barnehageeiere som holder til på Guernsey og Cayman Island. Inntektsforskjellene i Norge øker drastisk. De 50 rikeste i Norge har fått over 1 milliard kroner i skattelette under B-regjeringa.

Rikfolk svømmer i sine pengebinger, mens 98.000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensa. Sånn kan vi ikke ha det! Vi må ta tilbake solidaritetssamfunnet!

For høstens valg handler ikke om billig sprit og bensin. Valget handler om å stoppe undergravinga av velferdsstaten vår.

100 års arbeid for å bygge Folkets Hus står nå på spill. Vi tåler ikke fire år til med B-regjeringa. Vi må reparere veggene og taket på Folkets Hus. Vi må stoppe velferdsprofitørene. Vi må stoppe privatiseringa av offentlig sektor. Men vi har større mål enn det.

Vi skal videreutvikle og modernisere velferdsstaten vår, bla. gjennom en tannhelsereform. Vi skal bygge nye miljøvennlige arbeidsplasser for våre barn og barnebarn. Vi må tilføre kommuner og fylkeskommuner nok ressurser, for det er her velferdssamfunnet vårt utøves i kvardagen.

Et solidarisk, grønt og framtidsretta samfunn må satse på å utvikle hele vårt vidstrakte land. By og land må igjen gå hand i hand. Fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, fiskere, småbrukere, radikal ungdom og de rødgrønne partiene må mobilisere i lag. Hver og en av oss må kjenne at dette valget er det viktigste valget siden 1935.

Vi må snakke med vennene våre, naboene våre og våre arbeidskamerater. Våre forfedre og våre barnebarn, fortjener at vi hver dag de neste to månedene arbeider for en rødgrønn valgseier. La oss male Folkets Hus og Stortinget rødt og grønt. La oss vinne valget sammen!