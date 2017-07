Om det å glemme: Skam!

Dette skal ikke handle om den meget omtalte tv-serien, men om det som dreier seg om det vi helst ikke vil snakke så mye om. For meg som er godt voksen (les gammel) dreier det seg litt om hva alderen gjør med meg i dagliglivet, og særlig det å glemme.

Det er vel slik at det er lettere å akseptere det fysiske forfallet enn det mentale. Det å få problemer med bena er enklere å snakke om enn problemer med hodet. Men altså: Jeg er blitt en del glemsk. Men jeg har bestemt meg for å ta det med humor og heller gjøre et stort og morsomt nummer av det.

Hvordan arter så dette seg? Noen eksempler vil klargjøre tingenes tilstand. For kort tid siden skulle jeg dusje, og jeg husket håndkle, såpe mm. Men da vannet traff meg, innså jeg min forglemmelse. Jeg hadde glemt å ta av meg brillene. Så ble de også rene for en gangs skyld.

For en ukes tid siden våknet jeg klokken ni om morgenen med høreapparatene i ørene. En medvirkende årsak var nok et visst inntak av whisky kvelden før, men for å kokettere sier jeg at jeg glemte det. Inntak av sterk drikke vil jeg helst holde utenom. Det er jo skambelagt.

Det å skulle gjøre to ting på samme tid har også blitt verre. Her om dagen skulle jeg sette på plass to ting, et nyvasket whiskyglass og en annen ting som jeg nå har glemt hva var. La oss si at det var et brev. Resultatet var i hvert fall at brevet havnet sammen med glassene, og glasset i en skuff. Her må jeg ile til og si at dette med whisky høres mye verre ut enn det egentlig er.

Nå gjenstår det EN ting å huske. Dette innlegget sendes som mail, og det viktige nå er huske å sende selve innlegget som vedlegg. Jeg har sendt en del tomme vedlegg til NA, håper dette kommer fram.

Og sånn går no dagan.