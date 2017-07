Lær oss om voksenlivet

Jeg mener at den norske skole burde fokusere mer på å lære oss elever om hvordan man skal leve når man blir voksen. Når jeg egentlig kunne ha lært om hvordan man betaler regninger, så sitter jeg her i stedet og lærer om Pytagoras` læresetning i rettvinklede trekanter.

Ikke noe med det, jeg er helt enig i at fagene vi har i grunnskolen i dag er ganske viktig – alle fag vil ha en funksjon senere i livet. Men, skolen fokuserer altfor lite på å lære elevene om ting som er viktig å mestre når man selv blir voksen og skal skaffe seg et godt liv. Er det et fag vi har i grunnskolen som jeg vil skryte av, så er det mat og helse. I mat og helse lærer du deg hvordan du skal leve sunt, samtidig som at du lærer å sette opp et matbudsjett – det er sånt jeg vil se mer av i den norske skole. Du lærer også kanskje litt i matematikk om å sette opp et budsjett, men jeg skulle gjerne ha hatt mer undervisning om det. I tillegg har man jo utdanningsvalg, men jeg syns enda ikke det er god nok undervisning.

Hvordan fungerer et stipendlån? Hvordan finner man seg en bolig? Hvordan er man økonomisk? Hva er en god CV? Er det gratis tannlegebehandling? Hvordan vasker man rommene i huset sitt grundig?

Skolen setter fokus på å utdanne oss for fremtiden, men jeg har likevel aldri fått lært meg svarene på disse spørsmålene ovenfor. På barneskolen er det kanskje ikke så viktig å lære seg alt dette ennå, men på ungdomsskolen tenker jeg at det er på tide å lære seg om hvordan livet fungerer. Å leve er jo rett og slett ikke gratis!

Noen innbyggere i Norge sliter litt med økonomien, og jeg tenker at det er fint at vi elever lærer oss mer økonomi slik at vi ikke går inn i de samme fellene selv når vi blir store.

Noen vil kanskje si at dette er mer foreldrenes ansvar, men jeg tenker personlig at det ikke skader at skolen også kan ta litt ansvar for å lære alle sammen om virkelighetslivet. Men, jeg er helt for at foreldrene også har en del av ansvaret i å lære oss unger om økonomi og jobb og bolig.

Kan lærerne kanskje vurdere å flette inn slike elementer som dette i ulike fag? Jeg tenker at økonomi, jobb og bolig er like viktig å lære om som historie, matematikk, engelsk og KRLE.