Radarvarsling, nei takk!

Jeg synes det er meget betenkelig at det skal være lovlig med slik radarvarslingsystem, det vil ikke luke ut verstingene i trafikken som trolig er de som kjøper dette. Jeg var selv utsatt for en livsfarlig situasjon fra en av disse råkjørerne forrige uke da jeg kjørte fra Namsos til Steinkjer. Jeg lå i en kø av 5 - 6 biler da jeg la merke til en grå Saab som kom bakfra og ville kjøre forbi bilen som lå bak meg. Jeg la merke til en tankbil som kom imot oss, men tenkte at han som kjørte forbi bakfra ville legge seg inn bak meg, men forskrekkelsen var stor da jeg så at han tenkte å kjøre forbi meg også. Motgående tankbil var bare noen få meter unna så jeg tråkket på bremsen av full kraft slik at han som kjørte forbi oss akkurat rakk å smette inn før tankbilen kom. Dette skjedde i nedkjøringa like etter bakketoppen i Reitin, like før Gryta, et veldig lite egnet sted for forbikjøringer. Jeg hørte at tankbilen lå på hornet da bilen passerte og samtidig var han et godt stykke utenfor hvitstripa. Dette kunne vært en kjempesmell om jeg ikke hadde klart å bremse opp tidsnok. Nei, slike folk bør ikke ha radarvarsler! Det hører med til historien at jeg tok nummeret på bilen og ringte politiet. Hva de har gjort med det videre kjenner jeg ikke til.