De hersens små kommunene

Kommunesammenslåing er dagens hete potet, nest etter valget da selvsagt, allikevel kan det se ut som temaet er utgått på dato som en påleggspose på KIWI eller COOP.

Men noen gir seg ikke på «tørre møkka» som det heter på godt landsens mål. Noen nekter å kaste fra seg ordførerklubba uansett om det er til fordel eller bakdel for innbyggerne, alt etter hvem du spør.

Siden jeg selv er født på en øy, Vega utenfor Brønnøysund, og bodde der til jeg var rundt 12 år, antar jeg at jeg er litt inhabil, for det siste utspillet fra ordføreren på Leka, Per Helge Johansen (SP) handler om en øy. Han har skreket seg hes i strandsonen på Leka og på ærverdige Løvebakken foran Stortinget uten å bli hørt. Nå håper han på en AP/SP regjering som kan redde både han og klubba hans.

Bør små kommuner opprettholdes? Mange stiller seg slike spørsmål, svarene er ofte ja eller nei, alt etter hvem man spør, men jeg vil anta at spør man de som er ansatte i administrasjonen i kommunen, deres aller nærmeste familie og alle vennene som har skolebarn som får sommerjobb i kommunen, så er nok svaret ubetinget ja.

Spør man de som ikke er i familie med noen i administrasjonen eller har venner og barn som får sommerjobb er svaret selvsagt nei.

Men er det så forbasket enkelt?

Mange mener at deres kommune har naturresurser man bør ta vare på, og vil slett ikke dele med sine grådige nabokommuner som til og med har en ordfører fra et uspiselig parti, i hvert fall nesten.

Mange kommuner driver sin kommune som om det var sin egen bedrift, de skalter og valter etter forgodtbefinnende, de er jo så langt vekk fra alle personer som har en løftende pekefinger – dessuten midler fra fylke- og stat er slett ikke øremerket, AP og SP er de partiene som har sterkest uvilje mot øremerking av midler som tilfaller kommunen.

Når et anbud skal innhentes er det dessverre ikke alltid man følger EØS regulativet, man bruker gjerne trynefaktoren, henter entreprenører fra nabokommune, og bruker som unnskyldning at bygdefolket ikke var kvalifisert, noe som slett ikke medfører riktighet, tvert om, men her kommer uvennskap og smålighet til overflaten, noen befinner seg i «den sandkassen man burde forlatt for en evighet siden»

I 1964 hadde vi en gedigen kommunesammenslåing – fremdeles har jeg ikke hørt et ord om at noen vil tilbake til 1963 – hva skyldes det? Og når representanten Trygve Slagsvold Vedum (SP) uttaler at han vil reversere dette når han kommer til makten, da har han nok glemt Jonas Gahr Støre (AP) som mener akkurat det samme som sittende regjering, med Jan Tore Sanner (H) i spissen, han vil bare ikke innrømme det, noe Trygve vet godt, men så var det dette forbaskede valgåret da.