Alle vil eksotiske Leka godt

Etter den siste ukas turbulens på Leka mellom ordfører Per- Helge Johansen og opposisjonspolitiker Mari-Anne Hoff, har jeg gjort meg noen tanker rundt Lekas framtid. Og av hele mitt hjerte ønsker jeg både det trivelige folket og den fantastiske øya ei blomstrende framtid. Lekværinger bør fortsette å være lekværinger til evig tid.

Jeg har til gode å høre et menneske ytre ønske om avfolking av Leka. Tror virkelig ordføreren at et flertall i Norges nasjonalforsamling fattet et vedtak om kommunesammenslåing for å avfolke landets geologiske nasjonalmonument? Er det lokale eller nasjonale politikere som kun ønsker å være jævlige mot den flotte befolkninga?

Realiteten er at Leka som selvstendig kommune i mange tiår har styrt mer mot ei avfolking på egen hånd. Fra en kommune med over tusen innbyggere på 1950-tallet er det nå rundt 580. Prognosene fra SSB for perioden 2016 til 2040 er en reduksjonen til 446.

Og hva ligger i dette tallet? Jo, om gutvikfolket får det slik flertallet ønsker, er befolkinga raskt da under 400. Av disse vil et skremmende antall ha passert yrkesaktiv alder og noen kanskje være svært ressurskrevende. Leka har faktisk landets høyeste gjennomsnittsalder nå, over 48 år i snitt. Hvem skal betale skatt for å sikre disse penger til omsorg? Tar vi også bort barna, kunne de yrkesaktive på Leka hatt felles julebord på Foldafjord.

Det er disse fakta lekapolitikerne må se på. Det er ikke vanskelig å skjønne at folket gjerne vil kommunen skal fortsette alene som før. Men er det mulig framover? Før reformdebatten tok av, innrømmet ordføreren overfor meg at kommunen slet med å få besatt nøkkelstillinger. Den gang var det rektor og rådmann som måtte skaffes.

Ordføreren sier Leka vil oppleve ei eksplosiv utvikling om kommunen får fortsette som selvstendig kommune. I så fall må trolig også Julenissen melde permanent flytting til øya. Som selvstendig kommune har Leka hatt mange hundre år på seg til å skaffe grunnlaget for bosetting: arbeidsplasser. Fakta viser at både arbeidsplasser og bosetting heller har forsvunnet.

Er det da rett medisin for å snu dette og gå videre på samme måte med topplua godt nedover øyne og ører og håpe på mirakler?

Lekas politikere bør ta tak for å snu ei negativ utvikling ved å bidra i en sterkt voksende næringskommune. Løft øynene og se de felles mulighetene framover. Øya med den mest unike naturen og den sterkeste kulturhistorien har da vel alle muligheter til å skape vekst. Det har den ikke klart alene, sammen kan vi løfte i flokk.

Jeg vet at det er dyktige og kreative mennesker på Leka. Folk som har lyktes både i primærnæringer og ellers. Folk som den nye kommunen har bruk for og som kan skape mye på Leka med hjelp av felles ressurser, menneskelige og økonomiske.

Leka har stort behov for tryggere og bedre kommunikasjon over fjorden. Dette er et slikt krav jeg mener har langt større trykk opp mot sentrale myndigheter med 11.500 mennesker i ryggen enn knapt 500.

Ei «trekantferge» kan muligens fungere der slik det gjør i sambandet Hofles-Geisnes-Lund. Roald Dolmens tanker fortjener bedre enn å bli møtt med nei, nei og atter nei. Skei (alternativt Frøvik/Madsøya) og Gutvik-Fjølvika kan fungere på samme måte som ferga over Foldafjorden

Det som imidlertid kunne utløst potensialet for reiseliv og næringsutvikling på øya er ei stor dypvannskai. Cruiseskipene går rett forbi nå. Hva ville vært mer eksotisk for cruiseturistene enn en busstur med omvisning rundt øya som en gang var del av det amerikanske kontinent? Ørnerovet er også en eksklusiv og fengende historie. Det samme er Solsemhula med sine hulemalerier. En stor kommune vil kunne være pådriver for et nytt kaiprosjekt.

Nærliggende Foldereid og Gravvik er eksempler på bygder som har beholdt skole, butikk og rikt foreningsliv. På samme måte som på Leka skaper disse grendene mye i fellesskap på dugnad. Det viser at det er arbeidsplasser og lokal tilhørighet som skaper bosetting. Hvorfor skulle det være annerledes om Leka slår seg sammen med de andre?

Det er faktisk en del lekværinger som tenker i disse baner. Jeg har møtt dem, men de har en felles frykt for å si noe som ikke passer flertallet. Dette er alltid en fare når ett parti i årevis har flertall alene.

Det har vi også sett i naboland. Land som er mye nærmere diktatur enn det som stortingsflertallet her av enkelte blir beskyldt for å styre som. Her i landet er det dessuten mulig med endring av flertallet. Både lokalt på Leka og i nasjonalforsamlinga gjennom frie valg.

I sommer er kommunesammenslåinga blitt sammenlignet med det som skjedde på Leka i Harald Hårfagres tid. Norge har vært i unioner og endret seg mye på over 1.000 år. Samfunnet har gått noen steg videre siden Harald Hårfagre levde. Det trodde i alle fall jeg.