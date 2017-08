Rammer de svakeste

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vil ikke skrive under på at skattene ikke skal øke mer enn 15 milliarder kroner hvis de kommer til makten. Frp vil heller senke skattene for vanlige folk. De siste fire årene har regjeringen senket skattene med over 22 mrd kroner. Dette har gjort at en småbarnsfamilie med gjennomsnittlig inntekt har fått rundt 8.000 kroner i skattelette. Det er de svakeste som vil lide under Støre- regimet.

Både barnefamilier, bilister, studenter og pensjonister er noen av de som kommer til å bli hardest rammet av Arbeiderpartiets politikk. Fremskrittspartiet spiller på lag med disse menneskene, og ønsker at flere skal stifte familier, s kaffe seg bil, studere og ha det godt i sine siste dager.

Ap går til valg på å øke skattene med minst 15 milliarder kroner for vanlige folk. Er det en ting som Fremskritts- partiet skal stå på barrikadene for, så er det å hindre at Jonas får røske penger ut av hendene til småbarnsfamilier. De skatte- lettene som Frp har fått gjennomslag for, gir folk flest mer å rutte med.

Ap ønsker verken å fjerne underreguleringen til pensjonistene, senke inntektsskatten, øke frikortgrensen, eller gi bilistene mer vei for pengene. De vil heller bruke disse gruppene som melkekyr for å fylle statskassa. Deretter vil han kanskje være så gavmild at han deler ut en milliard, eller to.

Ap vil skattlegge omtrent alt som puster og har puls. Frp ønsker at folk skal få beholde mer av sine egne penger. Dette er av respekt for de som arbeider og skaper verdier i Norge. Vi vil fjerne blant annet eiendomsskatten og senke bilavgiftene slik flere har mer å rutte med i hverdagen. Frp ble stiftet for å arbeide for lavere skatter og avgifter. Det skal vi fortsette med de neste fire årene.