Høyre ligger utsatt til

Nordtrønderne er stort sett på linje med resten av landets befolkning i det politiske landskapet ei uke foran stortingsvalget. Det viser målinga som er utført av Sentio for NA. Ei overraskelse kan målinga vise til. Frp er større enn Høyre og kan seile inn mot en fast plass på Stortinget.

Meningsmålinger og valg er ikke det samme blir det hevdet, men målingene gir et godt bilde av strømninga blant velgerne. Hadde nordtrønderne fått bestemme alene, ville et rødgrønt flertall aldri ha blitt truet. Målinga i Nord-Trøndelag viser at innbyggerne ønsker sterkt et regjeringsskifte. Men målingene på landbasis viser at Ap og Sp kan fort havne i en situasjon hvor de er avhengig av å inngå samarbeid med SV, MDG og Rødt for å få mest mulig gjennomslag for sin politikk. Det kortet vil nok bli hyppig brukt fra borgerlig side i siste del av valgkampen.

Frp-velgerne i fylket gleder seg nok over at de er større enn Høyre. Forskjellen mellom de to partiene er ikke stor, men Frps Espen Teigen kan få verdifull drahjelp av innvandringsminister Sylvi Listhaug denne uka. Ikke uventet har hun dratt fremmedfrykt-kortet, noe blant annet Høyre kan få lide for. Mange mener at Elin Agdestein (H) har stått på og gjort en solid jobb for sitt fylke i denne perioden, men det har tydeligvis ikke Høyre lokalt klart å få fram i valgkampen.

Ut fra dagens måling vil Arbeiderpartiet kapre to mandater, Sp og Frp ett mandat hver. Høyre kan få et utjevningsmandatet. Ap er langt unna å ta et nytt mandat, men Sp lurer bak i kulissene om å ta 2. mandatet. Det ligger derfor an til en særdeles spennende valgkampinnspurt på flere arenaer. Et spørsmålet blir om Agdestein er bygd slik at hun kan ta et oppgjør med Frp-politikken. Faren er at skillelinjene mellom partiene har blitt visket helt ut slik at det blir umulig å kapre velgere fra Frp.

Målinga viser at SV og 1.-kandidat Torgeir Strøm kan gjøre et godt valg, som ikke er overraskende ut fra den nasjonale trenden. For Venstre er målinga nok et sorgens kapittel. Sårene der i gården er så dype at de neppe lar seg helbrede på mange år. En stor andel velgere har ikke bestemt seg – kampen om stemmene blir beinhard. Tida begynner å bli knapp for å hente dem, spesielt for Venstre som har bommet helt.