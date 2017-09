Frp skjønner ikke verdien av EØS

Nordtrøndersk næringsliv eksporterte varer for 5,6 milliarder kroner til EØS-land i fjor. Det var en økning på 33,6 prosent siden 2014, den høyeste veksten i eksport til EU i landet. Høyre er en garantist for EØS-avtalen og vi mener bedriftene i vår region har et stort potensial for å øke eksporten til EØS-landene og skape enda flere jobber. Markedet i EU er verdens største enkeltmarked, på hele 500 mill mennesker.

Det vil Høyre jobbe for i neste periode. Målet er økt markedsadgang for fisk til EU. Landbruket i Trøndelag har også et stort potensial for å eksportere høykvalitets lokalmat fri for antibiotika til dette gigantmarkedet.

SV og Sp vil ut av EØS, det er å sette et stort antall arbeidsplasser i regionen på spill!

Jeg er også skuffet over FrP, det er trist at de ikke forstår at en reforhandling av EØS-avtalen er risikosport.

Norge vil aldri få en til- svarende god avtale som den vi har idag dersom man skulle begi seg ut på en slik sjanse- seilas.

I følge nye tall fra SSB eksporterte bedriftene i Nord-Trøndelag varer til EØS-land til en verdi av 5,6 milliarder kroner i 2016. Dette utgjorde 79,8 prosent av all Eksport av varer totalt fra bedriftene i fylket vårt.

EØS-avtalen sikrer adgang til det desidert største markedet for bedriftene som produserer eksportartikler i Nord-Trøndelag. Fra 2014 til 2016 økte Nord-Trøndelagbedriftenes eksport til EØS-landene med 33,6prosent. Dette viser hvor viktig avtalen er for jobber, verdiskapning og velferd i Nord-Trøndelag. Den gir trygghet og gir også potensiale for flere nye jobber.

I økonomiske turbulente tider er vår tilgang til det europeiske markedet viktigere enn noen gang. Daglig eksporterer Marine Harvest ved Kjeahola utenfor Ombo, fiskerne i langs kysten og resten av norsk sjømatnæring over 23 millioner sjømatmåltider fra Norge til EU. Kjemper som Statoil og ConocoPhillips sikrer at olje og gass produseres og leveres til europeiske kunder, mens Vinmonopolets butikker over hele landet plasserer ut tysk øl og italiensk vin i hyllene.

For Høyre er det uaktuelt å skrote en internasjonal avtale som gir Norge og nordmenn mulighet til å handle med Europa, investere i Europa og ta arbeid, studere og bo i Europa. Bare i fjor reiste over 14.000 unge voksne til Europa for å ta hele eller deler av utdanningen sin.

Høyre vil noe med vårt forhold til Europa. Behovet for samarbeid og samhold er åpenbart. Rene nasjonale løsninger kommer til kort når vi skal møte terrortrusselen, når vi skal stå opp for felles spille- regler i utenriks- og sikkerhetspolitikken og når vi skal gjennom en vanskelig omstilling.

Derfor garanterer Høyre at vi skal stå opp for EØS-avtalen, ikke fordi den er perfekt, men fordi den er med å skape flere norske jobber i bygd og by.

Alle vet at Senterpartiet i mange år var en klamp om foten på Arbeiderpartiet i spørsmål om EØS. Problemet til Ap er bare at klampen har blitt større og foten har blitt mindre. Også SV ønsker å erstatte EØS-avtalen med noe annet.

Senterpartiet og SV truer arbeidsplasser i distriktene.