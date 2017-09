Et kongepar ble født

Kongeparet fylte 80 år i år. Men de trenger ikke bekymre seg for monarkiets framtid i Norge. Kronprinsparet Haakon og Mette-Marit framstår allerede som de perfekte arvtakere, klare til å ta Kongehuset inn i framtida. Besøket i Namdalen har bevist verdien av et moderne monarki.

For det er selvfølgelig på papiret en fullstendig utdatert styreform og en historisk anakronisme, at kongemakta skal være arvelig og stå som statens overhode på livstid. Men så er det denne helt spesielle kongefamilien i Norge, som har klart å forene sin folkelighet og enorme popularitet med akkurat passe dose med kongelig opphøydhet. Kong Olav klarte det på sitt helt særegne, lune vis, Kong Harald det samme. Møtene Kronpris Haakon har hatt med namdalingene denne uka viser at han om mulig har videreutviklet den evnen enda mer, i rollen som kronprinspar. For han framstår sammen med kronprinsesse Mette-Marit som nettopp det – et par som ut- fyller og forsterker hverandre og har felles mål og verdier.

Fra det øyeblikket kronprinsparet steg i land på ei flytebrygge på Kongsmoen, hadde de nam- dalingene i sin hule hånd. Sjarmerende, imøtekommende, velforberedt og tilsynelatende med god tid, til tross for et svært hektisk program. Hele tida mens kronprinsparet smilende og kjælende med hverandre framsto som et nyforelsket par.

Og her var det ikke bare å vinke i forbifarten og haste videre – kronprinsparet snakket både med og til folk.

Kronprins Haakon holdt først en tale i Namsskogan familiepark, der han trakk fram samholdet på en sånn liten plass, og det utrolige i at et sted med 1.000 innbyggere har skapt noe som trekker 50.000 besøkende i året.

I Grong åpnet kronprinsesse Mette-Marit det nye Kultur- huset Kuben, men ikke bare med vanlig avduking; hun holdt en tale der hun også trakk fram integreringa av flyktninger som Grong har vært en foregangskommune i.

Før det hadde kronprinsen på spørsmål fra NA om hva han forbandt med Namdalen, igjen trukket fram samhold og skaperkraft – ikke det vi ellers skulle tro; skog og fisk.

Det tyder på at besøket ikke bare er veldig godt forberedt, både av Fylkesmannen og kommunene, men at kronprinsparet er genuint opptatt av de verdiene i et lokalsamfunn som får folk til å flytte tilbake etter endt utdanning, eller til å skape noe ekstra for fellesskapet.

I NTE Arena holdt kronprinsen en ny tale, som knapt kunne vært bedre reklame for Namsos og musikken som har sprunget ut fra kreativiteten i møte mellom arbeiderkultur og utenlandsk inspirasjon. Etter år med hån og spott, er det befriende med en musikkinteressert kronprins som tør å ta ordene Rock City i sin munn, og erklære at Namsos og Namdalen faktisk har all grunn til å være stolt over sin historie og posisjon som rockebyen i Norge.

Kronprinsen rakk å sitere Olav Duun allerede i sin tale på Namsskogan, men på Jøa var det kronprinsessen som holdt tale på Duuns heimplass.

Og mellom de offisielle talene tok kronprinsparet seg tid til å prate med mange. Enten det var med samefolket i gamma i Familieparken, de eldre på kafeen på Seierstad, eller rockestjernene i D.D.E. og barnekoret fra Otterøya i andreetasjen på Rock City. Der kronprinsen etter selfien med barnekoret måtte ha hjelp av D.D.E. til å børste betongstøvet fra det fortsatt uinnredete lokalet av den mørkeblå blazeren.

Oppi alle kulturelle inntrykk var det passende å avslutte med åpninga av den nye Havbruksparken i Flatanger, som oppsummerer akkurat den skaperkrafta kronprinsen snakket om dagen før.

Kronprinspar-besøket har gitt oss mer enn et glimt av Norges framtidige kongepar. For alle som er opptatt av stolthet over plassen de kommer fra, inkludering og samhold – og at det går an å skape noe også på de minste stedene – var det et særdeles betryggende blikk inn i framtida for konge- riket Norge, og Namdalen spesielt.