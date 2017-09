Målet er å få en kropp som kvalifiserer til å melde været på TV 2...

Valget er over og hovedaktørene tar en velfortjent pust i bakken før slaget om budsjettet skal stå. Det vil si, vi vet ennå ikke helt sikkert hvilke partier som skal være posisjon og opposisjon de neste fire(?) årene.

Det har ikke bare vært politiske spørsmål som har vært framme, men også saker som gjelder noe så diffust som egnethet på ymse vis. Her har utseende, penger i fond og bank og annet rart vært diskutert. Det virker som om at det er mer godtatt at politikere på høyresiden har formuer enn at noen på v enstresiden har penger plassert i fond og bank.

Like etter forrige stortingsvalg kom det fram at framstående mennesker både i politikk og på andre områder hadde unnlatt å oppgi lovpålagte opplysninger om penger og posisjoner. Det blåste fort over, og om disse personene nå har alt i orden nå, vites ikke.

Det hele dreier seg muligens om overskriften. Du skal liksom være helt perfekt, men egentlig skal du ikke være det, for det er litt mistenkelig det også. Sammenlign bilder av Erna fra 2005 og i dag så får dere se to forskjellige typer. Da var hun «jern-Erna», men senere kom bildet av Erna inne på et noe uryddig kjøkken, og da ble virkeligheten en helt annen.

Støre er heller ikke perfekt. Utdannelse fra fransk universitet er ofte en fordel, men ikke i politikken, og særlig dersom du er medlem i Ap. Dersom du i tillegg har penger på bok, blir det riktig ille. Da teller ikke hva du vil politisk lenger.

Det gjelder altså å være perfekt på den rette måten. Du kan gjerne være litt imperfekt, men da på den rette måten.

Selv skal jeg ikke stille til noe som helst framover. Jeg er perfekt på feil måte. Men jeg prøver, og mitt første mål er å få en kropp som kvalifiserer til å melde været på TV 2. Det kan bli hardt nok.