Sommertid - NÅ!

Det er fortsatt noen som påstår at det er agurktid i avisene midt på sommeren. Det er mulig det går an å finne enkelte eksempler på det, men i NA er det mange år siden vi avlyste agurktida. Sommeren er en av våre travleste perioder, og agurker får du jo kjøpt hele året.

Den virkelige agurktida – i den betydning at tida står stille og ingenting skjer – er jo nå. Med elgjakt og høstferie er det nesten så alt stopper opp. Noen steder er det jo skolefritidsordninger på plass for ungene. Men i Namsos, der SFO er stengt, er det mange barn som får foreldre som plutselig er veldig opptatt av håndball, og forsøker overbevise om at det er noe å prøve i høstferien. Da er iallfall tre dager av friuka fylt opp. De to neste slukes jo fort opp i en oval weekend.

Men at det allerede er mange som har måttet ta fri, er det liten tvil om. Her i Namdals-hagen er det færre biler på parkeringsplassen enn om sommeren. Det er flere turklær og jaktdresser å se enn blazere. I kantina er det veldig god plass rundt bordene. Du slipper å stå i kø på Namdalsvegen.

For oss som skal prøve å holde hjulene i gang er det selvfølgelig ekstra krevende når den største høytida av alle – elgjakta – kommer samtidig med høstferie og finvær. Nå er jo jakta utvidet helt til jul, så om namdalssamfunnet i det hele tatt kommer i gang igjen etter sommerferien, er ikke godt å si.

Jula i år har jo rekordmange fridager, og den varer som kjent helt til påske. Og innimellom der er det vinterferie. Og helst bør en få lagt inn en sydentur, og det er jo for dyrt å reise i vinterferien eller jula.

Så det er ikke rart at sommeren blir travel, og snart er den eneste tida på året der det går an å få gjort noe skikkelig arbeid. Praktisk nok er det jo stort sett innevær hele sommeren også. Jeg har fortsatt ikke fått smurt verandaen og tatt ut hagemøblene. Det var ikke sammenhengende oppholdsvær lenge nok til at jeg rakk å male gelenderet heller. Det fikk jeg først gjort nå i elgjakta – ettersom jeg ikke jakter elg.

Men det er fortsatt ikke for seint, og for to år siden ble hagemøblene tatt i bruk på julaften. Da var det 12 grader – så noen fordeler har jo den globale oppvarminga.

Problemet er jo bare at ettermiddagene og kveldene er så mye kortere om høsten enn på sommeren. Som ivrig syklist er det først nå i høst det har vært mulig å sykle i kortbukse. Men da er det jo så fort mørkt at kveldsturene må sykles med lykt.

Det er på tide at resten av samfunnet innretter seg etter både klimaendringene og realitet-ene. Fra før av har vi jo sommertid om sommeren – der iallfall en god del offentlig ansatte går hjem tidligere for å nyte ikke-eksisterende solrike ettermiddager. Men det er jo nå på høsten vi trenger sommertid. Da kunne en jo dratt heim fra jobb mens det fortsatt var lyst – og fått gjort alt utearbeid som regnet bort i sommer. Eller nyte en solrik ettermiddag i fin temperatur. Ikke trenger du solkrem heller. For folkehelsa burde det være et framskritt å sitte inne om sommeren, og heller ha fri på høsten når det faktisk går an å være ute – fritt for regn, knott og klegg.

Det eneste logiske vil være å innføre sommertid på høsten. Klokka bør stilles to timer tilbake, og folk kan gå heim fra jobb en time tidligere.

Nå har jo Stortinget kommet i gang med sitt arbeid igjen, ettersom høstferien er ei uke tidligere sørpå – så da er det kanskje håp om at de kan ta tak i dette? Hallo? Kan dere høre meg? Eller er det sommertid der også? Fortsatt god sommer!