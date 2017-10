Minnerik og viktig USA-reise

NAs lesertur til Amerika «i Hans Barliens fotspor» er vel overstått. NA har viet turen stor oppmerksomhet før, under og etter, både på Facebook og i papiravisa.

Da undertegnede i fjor sommer etter grundige undersøkelser med stor sikkerhet kunne fastslå hvor Hans Barlien i november 1842, for 175 år siden, ble gravlagt i en umerket grav, oppstod tanken om å reise et minnesmerke over denne merkelige og sagnomsuste mannen fra Namdalen.

Allerede i august i fjor lanserte redaktør Kim Riseth ideen om å kombinere avisas 100-årsjubileum med 175-årsjubileet for Barliens død med ei leserreise til Amerika og blant annet Lee County, Iowa, for å besøke Barliens grav. Undertegnede startet da arbeidet med å få reist et minnesmerke over Barlien ved hans grav – og foreta avduking av minnesmerket som en del av turen.

Minnesmerket ble høytidelig avduket i strålende solskinn mandag 9. oktober på Scandinavian Cemetery i Montrose township i nærvær av et femtitalls personer, flertallet til- reisende fra Trøndelag.

Vi vil takke NA for at prosjektet ble vellykket gjennomført i regi av turoperatør Amerika- bussen ved avdelingsleder Erling Hansen og den gode reiselederen Nina Hovden Bøe.

All honnør også til NAs to representanter på turen, Eva Meidal og journalist Tone Aftret. Sistnevnte rapporterte med tekst og bilder til alle døgnets tider til hjemmeredaksjonen.

Takk også til de som deltok på turen. Det var rørende å oppleve hele gruppa som improvisert sangkor under ledelse av dirigent Kai Lennert Johansen fra Namsos og Levanger, synge «For Norge, Kjæmpers Fødeland» («Norges Skaal») og «Ja, vi elsker» under avdukingsseremonien.

Vi retter også en takk til Overhalla og Namdalseid kommuner, Namdal historielag og Overhalla historielag, som sammen med Trønderlag of America var med på å finan- siere minnesmerket.

– Far ville finne grava – Far ønsket å finne grava til Hans Barlien. Jeg skulle ønske han fikk oppleve dette.