Ventetida er over, det kommer til å falle snø i natt! heter det i Jokke og valentinernes klassiker. Og tittelen kan saktens også handle om namdalsk skisport.

For det har vært ei ventetid for namdalske skientusiaster, etter at først Frode Estil, deretter Marte Elden og Ingri Aunet Tyldum, og sist Vegard Haukø Sklett, la satsinga på hylla. Dette var utøvere som alle kjempet mot verdens beste, og gang på gang ga namdalingene gledesstunder foran tv-skjermen.

Så ble det stille.

For ingen sto klar til å ta over tronen som den klare eneren. Generasjonsskiftet i namdalsk skisport slo til omtrent med det samme Sklett gjorde sitt siste hopp på verdenscupnivå.

Etter et skuffende ski-NM i Tromsø for et par sesonger siden, anmodet denne kommentator namdalingene om å ha tålmodighet på vegne av namdalske skiutøvere. For det tar tid å bli en toppidrettsutøver – uansett idrett.

Og de som har vært tålmodige får nå si belønning.

Når Stian Saugestad fredag kveld kjører super-G i Beaver Creek må ingen bli overrasket om han smeller til med topp-10-plassering, for det han har prestert det siste året har vært av en sånn klasse at han nå virkelig står på terskelen for å få sitt store gjennombrudd. Jeg sier ikke det kommer i kveld, men tidspunktet når det vil skje er nært.

Senest søndag ble han nummer 18, under mye dårligere forhold enn de beste. Med stadig bedre startposisjon vil han få bedre forutsetninger for å kjempe mot de beste. Jeg er ikke i tvil om at det blir mye moro med Stian i vinter.

Og om to og en halv måned er det OL i Sør-Korea!

Samtidig gjør Ane Appelkvist Stenseth seg klar til verdenscupdebut i langrenn. Lørdag morgen får hun en forsmak på livet blant de beste, når hun skal konkurrere mot verdens beste langrennsløpere i sprint på OL-stadion på Lillehammer.

Håpet er å ta seg videre fra prologen. Klarer hun det blir det verdenscuppoeng, i seg selv oppsiktsvekkende. Det er naturligvis ikke lov å forvente at det skal skje allerede nå, samtidig er det heller ikke en urealistisk drøm. Det forteller sitt om hvilket nivå hun allerede er på. Og ikke minst sier det litt om hvor moro det kan bli framover.

Ole Jørgen Bruvoll er som Ane 1995-modell, og fortsatt veldig ung som skiløper. Likevel er han oppe og lukter på verdenscupdeltakelse.

Det han har prestert i vinterens første konkurranser er av en sånn art at det ikke er noen grunn til å tvile på trener Kristian Skrødals uttalelse om at libyggen har potensial til å kjempe om pallplasseringer i norgescuprenn i vinter.

Og er du på pallen i norgescup, så er du verdenscupaktuell.

Thomas Hjalmar Westgaard går verdenscup på Lillehammer, og han er også (nesten) klar for OL. Selv om det er på grunn av sitt irske statsborgerskap, så skal man heller ikke kimse av hans fart i skisporet.

Lekværingen er nemlig på full fart oppover listene, og tok norgescuppoeng to dager på Gålå sist helg.

Også det er sjelden kost for namdalinger.

Det stopper ikke med det. På denne side kan du også lese om Sebastian Schjerve. Freeski-utøveren fra Namsos som sist vinter utfordret mange av Norges beste seniorer, og kjørte seg rett inn på juniorlandslaget.

Om 14 dager kjører han Europa Cup for senior, og fortsetter han framgangen fra sist vinter, vil han være et norsk gullkort i junior-VM på vårparten. At det også kan bli verdenscupdeltakelse i senior, er det heller ingen urealisme i.

Bildet er med andre totalt forandret på få sesonger. Der namdalingene i 2015 var helt utenfor det gode selskap, stormer namdalske skiløpere fram både i bakker og løyper.

For nå er ventetida over!