Fra Namsos 1989 til Lierne 2017

Vi må nyte øyeblikket. Det er ikke sikkert vi får oppleve det igjen.

Jeg satt på kontoret til fotballentusiast og Namsos-patriot Aage Waagan. NIL kjempet i toppen i nest øverste divisjon – det sydet av fotballstemning. Forventningene om at Ramon Hunt skulle ta sitt mannskap opp i eliteserien ble større og større for hver kamp som gikk denne forsommeren i 1989.

Selv om det er 28 år siden, glemmer jeg aldri denne samtalen med Waagan.

Waagan var sentral i Namsos-fotballen, men mante til realisme. Han skjønte at situasjonen Namsos var oppe i, nærmest var surrealistisk. Samtidig la han ikke skjul på at han ikke trodde det ville vare. Jeg oppfattet han slett ikke som noen «festbrems», men derimot en som så perspektivet midt i all ståheien.

Søndag skal Arjola vise seg fram i Liernehallen – Spiller gjerne Lierne opp i eliten Arjola Prenga – navnet klinger blant trønderske volleyballelskere. Hun var kaptein i store deler av storhetstida til Stod. Nå er hun tilbake – for Lierne i 1. divisjon.

Historien forteller at Waagan fikk rett. For det var akkurat den uka da samtalen fant sted, at Namsos historisk sett var på sitt beste. Aldri har de vært høyere i Fotball-Norge. At det vil skje igjen, i overskuelig framtid, er utopi.

I dag er det et annet namdalsk lag som er i vinden. Som Namsos på fotballbanen på slutten av 1980-tallet, er det Liernes 1. divisjonslag i volleyball som nå kan kalles et eventyr.

Når jeg snakker med libyggen slår det meg at likhetstrekkene med det jeg opplevde med Namsos for snart 30 år siden er mange. For når jeg ser at Liernehallen var halvfull da Tromsø ble banket i forrige serierunde, tror jeg ærlig talt ikke libyggen selv ser hva som er i ferd med å skje.

Smak bare på dette: Både i forrige seriekamp og rankingturneringa sist helg fikk Tromsø bank. Det fikk også Kristiansand, TIF Viking og OSI 2 i rankinga i Sandnes. Altså lag fra Tromsø, Kristiansand, Bergen og Oslo. BSI fra Bergen og Sandnes nådde ikke opp.

I Lierne bor det knappe 1.400 mennesker. Like mange som det bor i de aller minste bydelene i de nevnte byene. Men Lierne knuste dem alle.

Det er egentlig surrealistisk.

Det som gjør prestasjonen enda mer imponerende er at Lierne har slått seg til topps i 1. divisjon med omtrent bare libygg på laget. Før Arjola Prenga skrev under overgangspapirene før rankingturneringa, var Marte Lerfald Nilssen eneste «ikke-libygg» på laget. Gjennom nitid rekrutteringsjobb har man bygd stein for stein, og framstår nå med et mannskap som både er lovende og rutinert på en gang.

Pluss på med to trenere som ikke tar av, men som med ærlig tilnærming til hva som er bra og hva som må bedres, så blir fasiten solide resultater.

Det vitner også om ambisjoner av en ganske uvanlig namdalsk art, at man henter ned spillere til Sandnes lørdag ettermiddag, for å styrke laget i sluttspillet i den nevnte rankingturneringa.

Men tilbake til Waagan. For han hadde også et annet «slagord» han gang på gang påpekte: «Idrett er best live».

Lierne streamer alle sine oppgjør, men det må ikke føre til at libyggen blir heime og ser på nett når det er kamper i Liernehallen.

For det spillet som Lierne nå viser i 1. divisjon, det er sjelden kost på en namdalsk idrettsarena. Pluss på med et arrangement som er i toppklasse, så kan vi love at de mange – og det bør være mange – som tar turen til Liernehallen søndag formiddag for å se Prenga & co., vil få en opplevelse.

Og selv om avdøde Waagan neppe hadde likt at jeg i stedet for bare å glede meg over nåsituasjonen, begynner å snakke om noe enda større, så får det stå sin prøve.

Det begynner nemlig å lukte eliteserie av det John Arne Vestnor, Morten Fjerstad og resten av Lierne er i ferd med å skape.

Jo visst var Lierne solide før Prenga gjorde sitt inntog.

Med den albanske toppspilleren i sin midte, har man et trumfess som i sum gjør at Lierne skal bli veldig vanskelig å stoppe.

Det er bare å glede seg til søndag kl. 11.00. I Liernehallen.