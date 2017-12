Sommer bør søke samarbeid

I Namdalsavisa 29. november sier helse- og sosialsjef i Namsos, Morten Sommer, som en kommentar til mulig etablering av framtidas private helsetjenester i Namdalen, at de må konkurrere mot noen som tilbyr ei tjeneste gratis (frivilligheten).

Samme Sommer opplyste i avisens lørdagsutgave, at kommunen er hardt presset i årene framover, når det gjelder å innfri befolkningens behov innenfor pleie og omsorg.

Kanskje kommunen heller burde søke å samarbeide med private, og la de på egnede områder være et supplement? Innenfor barnehagesektoren ser vi eksempel på et vellykket samarbeid mellom kommune og private. I Namsos får over 90 prosent et tilbud.

