Ta hensyn til barna under julefeiringa

Da står jul og nyttårsfeiring for tur, vi skal kose oss i selskap med god mat og drikke sammen med familie og gjester. Desember er den måneden i året hvor vi drikker mest alkohol. Det er julebord med jobben, julebord med venner og kanskje en flaske vin med din kjære på kvelden etter at barna er lagt. Det er juletrefester og nyttårsball eller selskap med familie og venner.

Men når julen kommer er det ikke bare drikking med venner. Da drikkes det også sammen med barna. Vi drikker akevitt til julematen og rødvin til pakkene. Men hvor mye er egentlig for mye alkohol mens barna er til stede? Som ruskoordinator i Bindal og Ytre Namdal har jeg lyst å komme med en liten appell til dere foreldre.

Barn trives best med voksenpersoner som er forutsigbare og ikke plutselig endrer atferd. Barn er også mer følsom på hvordan de voksne oppfører seg, enn mange tror. Inntak av alkohol kan bidra til at voksne endrer atferd og det kan skape utrygghet.

Julaften er barnas dag, det å kutte ut alkohol når man skal feire jul med barn og unge er en enkel måte å bidra til at julaften blir hyggelig for alle. Det er klart at voksne kan nyte en akevitt til maten, eller en likør til kaffen og til slutt et glass vin når alt har roet seg, men ha i tankene at barn reagerer på lukt og endret atferd, ikke nødvendigvis hvor få, eller mange glass man har tatt.

Ta hensyn til barn først og gi dem en god og trygg jul og nyttårsfeiring. Har du alkohol på bordet, sørg også for at det finnes rikelig med alkoholfrie alternativer.

Mange foreldre har ungdom i huset, ungdom som skal på julefest for første gang. Narkotika er gjerne det mange foreldre er mest engstelige for. Mediene gir ofte et fordreid bilde av virkeligheten, og kan forsterke foreldres uro med sine oppslag om rus i ungdomsmiljøene.

Men foreldre er ikke maktesløse – det er mye du kan gjøre selv for å forebygge rusproblemer! Og du er ikke alene, snakk med andre tenåringsforeldre. Du kjenner barnet ditt bedre enn alle andre. Derfor er det du som kan gi det beste grunnlaget for hvilke valg som blir gjort senere i ungdomstiden.

Det handler mye om å være til stede som en trygg voksen. Bruke tid sammen, vær en tydelig voksenperson og finn en balanse mellom frihet og kontroll som dere begge kan leve med. Det er viktig å huske på hvordan det er å være ung, men det er også viktig å tenke på hvordan du vil bli oppfattet som voksen.

Mange foreldre er spesielt bekymret for at ungdommen deres skal begynne med narkotika, og fokuset på alkohol og tobakk blir mindre. Forskning viser imidlertid at ungdom som begynner med narkotika nesten alltid har et veletablert forbruk av alkohol og/eller tobakk, og at de også drikker mer enn andre ungdom.

Det viser seg også at det er en sammenheng mellom tidlig debut på alkohol eller tobakk og rusproblemer senere i livet. Man har derfor mye å tjene på å forsøke å utsette alkoholdebuten til ungdommene noen år. Klare regler i forhold til alkohol og tobakk kan være med å bidra til å heve debutalderen.

Som forelder bør man også ta stilling til eget alkohol- og tobakks- forbruk. Hva man gjør som forelder er gjerne vel så viktig som hva man sier. Det er heller ingen god ide å sende med ungdommen øl eller en flaske vin på fest for å ha en viss kontroll over hva han eller hun drikker. Det viser seg nemlig at det foreldrene sender med blir drukket i tillegg til det ungdommen klarer å skaffe på egen hånd.

Vær engasjert i ungdommen din, vis interesse og sett grenser. De bytter ikke familie, selv om de ikke er enig i alt du sier. Tenk over hvordan du ønsker at barnet/ ungdommen skal oppfatte deg som forelder. Ha som mål at jul og nyttårsfeiring skal være en fest for både barn og voksne, og det er ditt ansvar å bidra til at barna dine får det.

Da ønsker jeg alle en fredelig jul og et godt nytt år.