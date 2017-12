Mens folk i disse dager ønsker hverandre god jul, finner to overleger ved Sykehuset Levanger det betimelig å rette knallhard kritikk mot sykehusledelsen i media.

Det er slett ikke første gangen edder og galle sprutes ut av illsinte overleger.

Overlege Odd Erik Elden har ved flere anledninger rettet nådeløs kritikk mot tidligere sykehusdirektør Arne Flaat og kolleger ved Sykehuset Namsos. Nå er det nåværende direktør Aas, styreleder Moen, kommunikasjonsdirektør Karlsen, klinikkleder Eilertsen, og leder i brukerutvalget, Hilde Tyldum Stordahl, som får på pukkelen. Elden og Fresvig slår fast at sykehusledelsen er ikke-fungerende.

Samtidig benytter overlegene pasientenes behov og interesser som argument, mens det nærmest kan virke som at sykehusledelsen og leder i brukerutvalget, har helt andre motiver.

Jeg kjenner verken overlege Elden eller overlege Fresvig. For alt jeg vet, er de dyktige leger.

Men som potensiell pasient, føler jeg likevel uro, jeg mister tillit. Hvordan er det mulig å snakke så nedsettende om andre, og til og med offentliggjøre det i avisene? Noen av dem som kritikken rettes mot, kjenner jeg, og har stor respekt for.

Derfor når overleger gang på gang går til denne type personangrep, må jeg bare innrømme at jeg blir mer og mer spørrende til om kvaliteten på tjenesten ved sykehuset holder mål. En lege må ha god medisinsk kompetanse, men like viktig for meg er menneskelig innsikt og forståelse.

Dersom sykehusmiljøet er så betent som overlegene framstiller det, er det etter min mening all grunn til å tro at det vil gå ut over pasientene. Å stadig tømme «forbannelsen» ut i avisene, er definitivt ikke rett medisin dersom det er pasientenes interesser som står i fokus. Jeg håper derfor at det nye bruker- og pasientombudet i Trøndelag engasjerer seg, og setter foten ned.

For skal vi høre på hva overlegene i Levanger sier, så er sykehusmiljøet i Nord-Trøndelag nå alvorlig sykt. Derfor er det akutt behov for behandling og pleie, hvor alle parter må bidra på en konstruktiv måte.