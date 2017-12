La oss få feire i fred

Alle dere som er så negativ til russefeiring og sier vi har startet tidlig med feiringen.

Hva er forskjellen på at en som er født tidlig på året drar på festival i noen dager og drikker seg full enn at russen samles for å drikke seg full?

Etter min mening er det MYE bedre med russetreff, for da er det aldersbegrensning og et mindre antall folk. Hvis dere som klager på at vi starter tidlig mener festivaler er greit, bør dere revurdere meningene deres.

Ytringsfrihet er en topp ting, men nå har det gått for langt! Dagens samfunn skal kunne snakke om alt og vi skal ha lov til å blande oss inn i alt.

Jeg vil dra den så langt som å si at dagens voksengenerasjonen er altfor opptatt av oppmerksomhet.

Er så lei av folk som skal legge ut om alt og måtte ytre meningene sine om alt! Noe jeg lærte i barndommen var at jeg ikke trengte å si alt. Hvor har det blitt av den dag i dag?