Ta vare på varslerne

Meninger

Trond Giske er ferdig som nestleder i Arbeiderpartiet. Men denne betente saken har skapt et åpent sår og konflikter innad i partiet landet over, og går ikke over med det første. Virkelighetsoppfatninga av hva som har skjedd blant Ap-medlemmer, er forskjellige. Noen vil heller ikke ta inn over seg hva saken dreier seg om.

Et godt eksempel på det er leserinnlegget fra lMagnus Kjøraas, leder i Vikna Ap, som NA publiserte i helga. Kjøraas hevdet at presset mot Giske er en del av en maktkamp for å fjernet Trond Giske fra den politiske ledelsen og forhindre at han blir den neste lederen i Ap. Han tar et kraftig oppgjør med nestleder Hadia Tajik, som han mener står bak kampanjen mot Giske. Han skriver at hun nærmest uimotsagt får innta helterollen som varslernes høye beskytter.

Dette er trist lesning fra en ellers så dyktig lokalpolitiker. Det er en skivebom, og dessverre er ikke Kjøraas alene om å ha ei slik holdning, Giske-saken har ikke utspring i en politisk maktkamp. Giske-saken er et resultat av #meeto-kampanjen. Den handler også om makt, men hvordan personer bruker sin maktposisjon til å trakassere andre, ikke om kamp om politiske posisjoner mellom likestilte. #metoo-kampanjen har rullet opp maktmisbruk i en rekke bransjer, i medier, kultur, og underholdning. Den har fått alle til å måtte gå i seg selv og tenke over hvilken oppførsel vi møter andre med. Og den har utløst en rekke varsel fra kvinner som endelig tør si fra. Maktmisbruk er avslørt, og mange har mistet både makt og ære.

Giske har selv beklaget sin oppførsel overfor flere kvinner på tv-skjermen. Han fikk komme til orde først på Dagsrevyen, og har ikke vært et forsvarsløst offer. Kjøraas og hans medspillere må ikke glemme at dette har vært ei stor belastning for en rekke varslere. Det er ingen i Arbeiderpartiet som kommer styrket ut av dette, heller ikke Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre.

Det hjelper ikke at Giske er en tydelig og dyktig politiker. Politiske ledere skal være forbilder på hvordan en behandler, i dette tilfellet kvinner, i alle sine gjerninger. Først da kan en slå fra seg med tyngde i en politisk maktkamp. Giske har en lang veg å gå for å gjenopprette tilliten. Det skal være trygt for alle å delta i politisk arbeid.