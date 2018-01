Fremtiden er grønn og går på strøm

Meninger

Tirsdag 23. januar markeres Strømmens dag over hele Norden. Det er en feiring av noe vi tar for gitt i hverdagen, men også av en utslippsfri energiløsning som skaper nye, grønne arbeidsplasser.

Elektrifisering av transportsektoren er i full gang i Norge. Ved utgangen av 2017 nærmet vi oss 140.000 elbiler her i landet. Elektriske busser, varebiler og ferger er også på full fart inn. Og nylig hørte vi også at flytrafikken i Norge skal bli elektrisk innen 2040. Store aktører som Airbus og Boeing er i ferd med å utvikle utslippsfrie fly og den første prototypen har allerede vært på besøk i Oslo.

"Hadde du spurt meg for bare noen år siden, hadde jeg ledd av dette," sa klima- og miljøministeren til NRK da han presenterte den nye regjeringens satsing på elfly. Det som var ville fantasier for ikke lenge siden, kan bli en realitet om under ti år. For når de største aktørene i luftfarten velger å satse på klimavennlig teknologi, er det ikke av idealisme, men fordi de ser kommersielle muligheter.

Slik er utviklingen på mange områder i samfunnet nå. Strengere klimapolitikk, nye krav fra kundene og eksplosiv vekst i fornybar energi driver frem nye teknologiske løsninger. I Norge kommer over 30 prosent av klimagassutslippene våre fra transportsektoren. Derfor er det naturlig at vi setter inn støtet her. Innføring av batteridrevne ferger og strømforsyning til skip som ligger til kai, medfører ikke bare lavere utslipp og bedre luftkvalitet i byene. Det er også med på å skape nye arbeidsplasser i norsk maritim leverandørindustri, som allerede ligger helt i front internasjonalt.

Norsk fornybarnæring lanserte i fjor visjonen om Norge som verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det handler både om å bremse farlige klimaendringer, og om å skape nye bedrifter og arbeidsplasser etter hvert som aktiviteten i oljesektoren faller. Mye av jobben går ut på å erstatte piper og eksosrør med batterier og stikkontakter. I Trøndelag er elektrifisering av Trønderbanen et kroneksempel på en oppgave som må løses.

Strømmens klare miljøfordel er at den er utslippsfri både når vi transporterer den og bruker den. I Norge er også selve strømproduksjonen utslippsfri, takket være 1500 vannkraftverk over hele landet som leverer 96 prosent av strømmen. I tillegg ser vi en økende produksjon av vind- og solkraft.

Mens andre land må investere ufattelige beløp for å erstatte fossile kraftverk med mer klimavennlige løsninger, har vi vært utslippsfrie fra dag én. Det er et betydelig konkurransefortrinn for det norske samfunnet. Det gjør at vi kan bruke strømmen med god samvittighet – enten det er til å skape nye arbeidsplasser eller bare handler om lys, varme og gode opplevelser i hverdagen.