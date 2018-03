Nok et gufs fra fortida

Meninger

Vi har tidligere på denne plassen omtalt striden som nå pågår mellom leger på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos som et gufs fra fortida, og noe vi trodde var et tilbakelagt stadium.

Men igjen dukket det opp sterke, anonyme anklager denne uka, mot enkeltpersoner i ledelsen i helseforetaket, og også mot Namdalsavisa.

«Leger ved Sykehuset Levanger» med nye anonyme personangrep – Jeg synes utspillet er illojalt Tillitsvalgt Mathis Heibert er redd skittkastinga i media vil få langt større konsekvenser enn interne stridigheter.

I et anonymt innlegg anklager leger ved Sykehuset Levanger kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen for å påvirke styret. NAs dekning og motiver i saken blir trukket i tvil, og vi anklages for å føre leserne bak lyset, uten at vi har fått anledning til å svare på dette.

Som støtte for dette, vises det til en leder i avisa Innherred, der NA og ordfører Arnhild Holstad anklages for å ha misforstått vedtaket i styret i helseforetaket.

NA har skrevet at styret i sitt møte vedtok den strategiske utviklingsplanene fram mot 2035. Der er kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos ett av flere tiltak som er trukket fram som en planlagt investering.

Det at styret vedtar en slik strategiplan er selvfølgelig et viktig signal som viser at de ønsker å prioritere dette. Det er ikke det samme som at utbygginga er vedtatt, slik legene på Levanger nå forsøker å framstille det som om vi bevisst lurer leserne til å tro. Det er Namsos kommune som har en intensjonsavtale med helseforetaket om utbygginga.

Anklager direktøren for å «kneble opposisjonen» Nytt anonymt personangrep på direktøren Nylig ble det vedtatt tillit til Torbjørn Aas. Kort tid etter kom et nytt angrep retta mot direktøren av leger på Levanger.

Dette faller åpenbart enkelte leger ved Levanger så tungt for brystet at de går til angrep på enkeltpersoner, avisa og hele helseforetakets renomme. I NA er vi opptatt av en åpen og fri debatt, også om kontroversielle tema.

Det er problematisk at personangrep kommer i form av anonyme innlegg, spesielt når det underskrives med en gruppe med stor makt, uten at det kommer klart fram hvem og hvor mange som faktisk står bak innlegget.

Vi skal tåle høy temperatur og engasjement i sykehusdebatten, men å trekke inn konspirasjonsteorier, trekke andres motiver i tvil og komme med anklager om ”fake news” er debatteknikker vi håper vi slipper å se i denne delen av verden. Her gjelder det å oppføre seg, være saklig, åpen og ikke vri på fakta.

Sykepleier går ut mot det han karakteriserer som mobbing av ledelsen i helseforetaket Anklager leger for mobbing – Er det mobbing enkelte representanter fra legeforeninga og «de anonyme» holder på med i media? Ja mener jeg, sier sykepleier Arne Okkenhaug.

Det er bare å se til den ødeleggende striden mellom sykehusene i Bodø og Tromsø for å se hvor ille det ellers kan gå.