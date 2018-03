Hvorfor trenger Stortinget nytt postmottak? Har de ikke hørt om epost og Digipost?

Meninger

Jeg har hatt en pause, fullstendig utmattet. Hver gang jeg skulle prøve å skrive om noe, har det skjedd noe annet og verre. Frustrasjonen har ført til skrivesperre, men nå begynner det å løsne igjen.

Trump har bidratt til dette. Han er mannen som har gjort Det Hvite hus om til et Muppet-show med folk som til stadighet kommer og særlig går. Selv har han inntatt rollen som Miss Piggy (jfr.håret) til fullkommenhet. Mine to helter, gutta på balkongen, har fått fast jobb i CNN og er fullstendig overarbeidet.

Så har vi FrP, den kollektive glemselens høyborg. Der er der stokk umulig å huske noe som helst som har med utilbørlig oppførsel å gjøre. Dette er litt rart, all den tid det ikke er noe problem å huske hva en eller annen politisk motstander sa eller gjorde for flere år siden. Nå kan de selvfølgelig lide av det samme som meg, nemlig TGA (transitorisk global amnesi) som er en forbigående hukommelsessvikt. Den varer noen timer, og du glemmer alt som forgikk da. Etterpå er du helt OK. Denne diagnosen er som skreddersydd for politikere som har behov for å glemme.

Hva så med Stortingsbygg a.s.? De som har stått for dette byggeriet kan skyte en hvit pinn etter en karriere i det private etter dette, ingen vil ha slike rotehuer i sitt firma. Det viktigste nå er at man finner så få syndebukker som mulig slik at alle de andre kan få fortsette akkurat som før. Det blir helt sikkert flere utbygginger. Antall ansatte øker stadig, snart må vel både Nasjonaltheateret og Slottet vike for Stortingets plassbehov.

Men hvorfor trenger Stortinget nytt postmottak? Har de ikke hørt om e-mail og Digipost? Jeg trodde i min enfoldighet at digitaliseringen hadde nådd våre folkevalgte også, men tydeligvis ikke. Heretter skal jeg sende brev til min stortingsrepresentant, ikke mail. Det nye mottaket SKAL brukes!

Og sånn går no dagan.