«Trening som medisin» i vår kommune

Meninger

Et kommunalt treningstilbud til alle med muskel- og skjelettsykdommer vil gi svært god helsebringende effekt, og bidra til bedre kommuneøkonomi. Muskel- og skjelettplager koster samfunnet hele 73 milliarder i året. Det er den tilstanden som rammer flest og som koster samfunnet mest. Nå har kommunene ansvar for rehabilitering til storparten av denne gruppen.

En av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager. Over 300.000 har en revmatisk diagnose. Hvorfor gjør ikke politikerne i vår kommune mer for å bedre situasjonen her hos oss? Det finnes tiltak som koster lite, men som vil gi både samfunn og individ svært stor effekt hvis de iverksettes i kommunene. Norsk Revmatikerforbund (NRF) legger til grunn internasjonal - og nasjonal forskning, når vi nå setter oss disse målene både kommunalt og nasjonalt:

NRFs treningsmål:

• Tilrettelegging for «trening som medisin» som en del av det kommunale helsetilbudet.

• «Trening på resept» fra fastlegen til pasienter som er avhengig av trening som sykdomsmodifiserende innsats, med individuell plan og oppfølging av treningsmål

• Økt utbygging og satsing på frisklivssentraler med skreddersydde tilbud for mennesker med revmatisme og muskel- skjelettsykdommer. (livsstil, kosthold og trening)

• Benytte NRFs frivillige ressurser i kommunen som bidragsytere til oppfølging av mennesker med nedsatt muskel- og skjeletthelse. (NRF tilbyr ressurser i form av frisklivsagenter, likepersoner, lokallagets aktiviteter innen trening og livsstil og treningsopplegget «Kom i form med NRF»)

Den 15. mars er Den Nasjonale Revmatikerdagen. I år setter NRF trening på dagsorden denne dagen. Vi har lansert treningsprosjektet «Kom i form med NRF» som alle – også de som ikke er medlemmer i foreningen – kan delta på helt gratis. Treningen kan gjøres hjemme og på egenhånd via digital opplæring, eller sammen med venner. Les mer om dette på våre hjemmesider, eller ta kontakt med oss i lokallaget.

NRF ønsker et friskere samfunn med bedre muskel- og skjeletthelse! Vi mener at en del av løsningen ligger i å bedre det kommunale treningstilbud til alle med muskel- og skjelettsykdommer. Vi utfordrer herved politikerne i vår kommune til å legge til rette for bedret treningstilbud for denne store gruppen. Det gagner både kommunens økonomi og oss som enkeltmennesker.

Vi i Nærøy og Vikna Revmatikerforening har varmtvannstrening for våre medlemmer. Varmtvannstrening er den beste trening en revmatiker kan få. Vi har også stavgang , turer i skog og mark og trener på treningssenter.

Vi tilbyr Folkehelse på høyeste plan

La oss løfte muskel- og skjeletthelsa i vår kommune sammen!