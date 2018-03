Felt av Facebook?

Meninger

Norge er i den spesielle situasjonen at en regjering kan bli felt av noe som en politiker og statsråd har ytret på det sosiale nettverket Facebook.

Selvsagt handler det om mer enn bildet og teksten som Sylvi Listhaug, via sin rådgiver Espen Teigen, la ut – og som skapte store reaksjoner. Listhaugs forsøk på canossa-gang i Stortinget, og hennes bønn om tilgivelse fra talerstolen, iført et godt synlig krusifiks, var ikke nok for sentralstyret i Kristelig Folkeparti. Partileder Knut Arild Hareide konkluderte med at de kan tilgi Listhaug, men at de ikke har tillit til henne. Hareide er tidligere kalt «imam-sleiker» av

Listhaug, og gikk til valg på å få Listhaug ut av regjering. Det kan han nå klare – med den mulige konsekvens at hele regjeringa går av.

Paradoksalt nok kan det spille rett i hendene på Listhaugs støttespillere, som forsøker å framstille henne som et offer for politisk spill og heksejakt i media. Det er akkurat ved å appellere til disse kreftene gjennom sosiale medier at Listhaug har skapt sin posisjon.

Samtidig med at bråket rundt Listhaug tok av, ble det kjent at Facebook ga brukeropplysninger om 50 millioner amerikanske velgere til et byrå som ble ledet av arkitekten bak Donald Trumps valgseier – Steve Bannon. Opplysninger om hva velgere liker, deler og er interessert i, kan ha blitt brukt til å målstyre annonser og falske nyheter under valgkampen. Bannon var nylig i Europa, for å møte ledere for innvandringsfiendtlige, populistiske partier, og hjelpe dem til å bygge seg opp. Han kunne like gjerne tatt en tur innom Norge, og hilst på Sylvi Listhaug. Samrøret og bruken av sosiale medier til å påvirke politiske strømninger, og spre falske, populistiske og forvridde opplysninger, ville vært helt i Steve Bannons gate.

Hvis Sylvi Listhaug må gå av, eller ofres av Frp, ville hun i neste øyeblikk kunne ha dannet sitt eget høyrepopulistiske parti, med en allerede etablert, lojal følgeskare.

I USA er Facebook-skandalen trukket inn i etterforskninga av Russlands innblanding i valgkampen, og kan i ytterste konsekvens føre til at Donald Trump må trekke seg. Steve Bannons politiske prosjekt var å ødelegge det etablerte, gjennom bruk av sosiale medier. I Norge er

Sylvi Listhaug i ferd med å klare det samme.