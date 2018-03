Lik og del gjerne dette

Meninger

Facebook har vært sentral i to skandaler denne uka. Den ene felte en statsråd, den andre kan felle en president.

Utgangspunktet er litt forskjellig: Sylvi Listhaug la ut for sine 160.000 følgere på Facebook ei oppfordring om å like og dele en påstand som for flertallet på Stortinget var like utålelig som den var usann. Som justis- og beredskapsminister, nørte hun opp under mørke krefter som er med på å legitimere det alvorligste terroranslaget på norsk jord, og som hun hadde ansvar for å forhindre skulle gjenta seg.

Den andre skandalen er faktisk ikke like utenkelig: Et dataanalyse- og pr-firma, finansiert av en styrtrik republikaner og ledet av Trump-strategen Steve Bannon, fikk tilgang på ufattelige mengder informasjon som Facebook hadde samlet inn om 30 millioner amerikanske velgere, ved at en russisk-amerikansk professor utga seg for å skulle bruke det til forskning. I stedet har direktøren for selskapet i hemmelige opptak avslørt at det ble brukt til å styre budskap og påvirke velgerne til fordel for Donald Trump.

Hvis dette stemmer, er det ikke bare brudd på amerikanske personvernlover, men også lover som forbyr utlendinger å påvirke valgkampen.

Men begge skandalene viser hvordan bruken av Facebook nå kan ha direkte påvirkning på politiske beslutninger, enten det er gjennom populistiske pollitikere som utnytter strømninger til å skape sin egen posisjon, eller fremmede stater som bruker personopplysninger vi selv legger igjen, kombinert med kunstig intelligente datamaskiner, roboter og falske brukere, til å spre kaos og uro.

Russland er blitt eksperter på dette, og har gjort det i Ukraina, Hviterussland, og nå åpenbart i Brexit-valget og den amerikanske presidentvalgkampen. For de som følger med på spenningsserien Homeland, har vi igjen fått et bevis på at virkeligheten overgår fantasien og fiksjonen.

I NA bruker vi også Facebook, både til å dele direktesendinger, nyheter og til å skape engasjement for sakene vi jobber med – eller til å svare på ting du lurer på, som vi nå gjør med vår egen chatbot på Facebook Messenger. Samtidig er Facebook kanskje vår største konkurrent om annonsekronene og folks tid. De henter milliardbeløp ut av det norske markedet, omtrent uten å betale skatt, samtidig som de høster inn enorme mengder informasjon om oss alle. Alt det du liker, deler, hva du legger ut eller hvem du følger, blir lagret og kan analyseres, slik at informasjonsflyten kan tilpasses akkurat deg.

I mai skal de nye personvern- reglene for data som EU har vedtatt, innføres også i Norge. De gir langt strengere reak- sjoner hvis personopplysninger ikke blir tatt vare på eller kommer på avveie. Hadde disse reglene blitt lagt til grunn for denne Facebook-skandalen, kunne de ha blitt ilagt 14 milliarder kroner i bot. Det ville nok ha svidd litt, men er likevel bare småtterier mot fallet i aksjekursen, som tre timer etter at skandalen ble kjent, var på 255 milliarder kroner.

I NA ønsker vi disse nye og strengere personvernreglene velkommen. Selv om det nå fører til en omfattende jobb for å sikre at rutiner og systemer er på plass. Vi er avhengige av tilit og at alle skal føle seg trygge på at vi ikke bruker data til noe annet enn det du selv har godkjent. Derfor har det denne uka gått ut en e-post til alle våre abonnenter, der du selv kan bestemme hva du vil motta. For mediehus som NA, som har som sitt samfunnsoppdrag å beskytte enkeltpersoner mot maktovergrep, er strengere personvernregler en fordel.

Data, algoritmer og kunstig intelligens har allerede revolusjonert verden vi lever i – og kan gjøre fantastiske ting for oss. Det kan filtrere bort støy, og sørge for at vi får akkurat det vi er ute etter, eller det kan oversette fremmede språk, kjenne igjen hva eller hvem du har tatt bilde, og hvor, eller gjøre livene våre enklere på mange vis.

Men hvis krafta som ligger i dette misbrukes, enten bevisst eller ved at ting kommer i gale hender, kan de få enorme og skremmende konsekvenser. Mer enn noen gang er det viktig å tenke over hva en faktisk leser. Og hvem som egentlig står bak et budskap som avsluttes med LIK OG DEL.

PS: Lik og del gjerne dette.