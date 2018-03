Hilsen din redningsmann

Meninger

Heldigvis har vi ikke møttes på ordentlig enda. Jeg håper at vi slipper å bli veldig godt kjent, men det er mye opp til deg.

Jeg har ikke stått opp midt på natta, tatt på meg uniformen og gått ut i den bitende kulda for å lete etter deg. Du har ikke bitt tennene sammen av smerte når jeg har tatt hånd om det forstuede håndleddet ditt i alpinbakken. Du har enda ikke opplevd å få den tunge snøen fra et skred gravd vekk fra kroppen din. Jeg har ikke sett redselen i øynene dine når vi kjører kameraten din på snøscooter ned fra fjellet med hjertestarteren klar.

Du kjenner meg igjen om du får bruk for meg. Da skal du vite at jeg er godt trent og klar til å hjelpe deg.

Grunnopplæringen min er på 62 timer, og jeg som deltar på aksjoner om vinteren har 39 timer til.

Hvert tredje år tar jeg en skriftlig prøve for å sjekke at kunnskapen min er oppdatert. Dette er minimumet av opplæring, de fleste av oss har ekstra trening og spesialiseringer i tillegg. Jeg bruker mine frihelger og min ferie på å være din redningsmann.

Jeg er én av omtrent 1.200 frivillige kvinner og menn fra Røde Kors som bruker påskeferien min på deg. Vi er i beredskap, klare til å rykke ut på kort varsel når alarmen går.

Vett til å unngå meg

Jeg tror vi begge håper at jeg slipper å bruke det jeg har øvd på denne påsken. Ikke alt er opp til deg, men du kan gjøre mye for å unngå å få bruk for meg.

Fjellvettreglene. Jeg er enig i at disse reglene kanskje bare er sunt folkevett. Sunt folkevett siden 1952, oppdatert i 2016.

Likevel opplever jeg at du ikke alltid husker på at små turer blir lange og kalde når været snur.

Eller at en morsom tur ned en fjellskrent eller en snarvei over et vann ikke blir morsom om du ikke gjenkjenner skredfare og usikker is.

Jeg vil derfor minne deg på å ta ansvar for deg selv og de rundt deg. Gjør dette under årets påsketurer.

Følg Fjellvettreglene:

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

På veien hjem

På vei hjem fra en trygg påskeferie kan du gjerne sende meg noen tanker ved å trykke på Røde Kors-knappen når du panter flaskene dine. Da er du med på å støtte meg og det frivillige arbeidet jeg og 50.000 andre frivillige i Røde Kors gjør hele året, på hverdagene som i ferien. Røde Kors avdekker, hindrer og lindre nød og lidelse. Beskytter liv og helse.

God påske!