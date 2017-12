Russisk ektepar omkom etter kollisjon med brannbil på E6

SNÅSA: Ekteparet var på tur sørover på E6 for å besøke familie bosatt på Innherred, opplyser etterforskningsleder Leif Gundersen til Trønder-Avisa.

Vanskelige kjøreforhold

- Ut fra spor på stedet, samt vitner til selve uhellet synes hendelsesforløpet å være klarlagt. Bilen med de to omkomne har kommet over i feil kjørebane på E6 og kollidert med møtende kjøretøy. De to i personbilen omkom umiddelbart, sier han til avisa.

Kolliderte med brannbil

Personbilen traff en brannbil fra Avinor på førerside av fronten nederst i bakkene på som går opp mot Heimsjøen i Snåsa.

Brannbilen ble kjørt av sivilister og var på veg nordover E6 og skulle til Evenes lufthavn.

Innehaver Stein Egenes ved Egenes Brannteknikk opplyser til avisa at brannbilen var veldig godt skodd, med helt nye piggdekk.