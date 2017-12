- Jeg så ut som ei 90 år gammel kjerring!

TRONDHEIM: Rørleggeren (31) som bor i Trondheim vinner ikke hus og bil, etter å ha tapt den endelige duellen mot Eunike Hoksrød i episoden som ble sendt på TV2 onsdag kveld.

Etter at Amalie Snøløs gikk seirende ut av kveldens første konkurranse, ble det de to gode venninnene Eunike og Camilla som måtte gjøre opp om den siste semifinaleplassen.

Fiskesuppa sviktet

Konkurransen var en kokkekamp, med kokk Hans Petter Klemmetsen som dommer. De to fikk halvannen time på seg til å lage to retter: Kremet fiskesuppe, med vannbakkels med vaniljekrem til dessert. Deltakerne måtte også separere melk til fløte selv, etter å ha montert separatoren.

- Jeg har aldri laget fiskesuppe og vet ikke hva vannbakkels er, sa en skeptisk Camilla, som er vegetarianer, før de satte i gang.

- Hva er det vi driver med, vi er jo helt på bærtur, lo hun undervegs og det var som mest kaotisk.

- Mild suppe, den skulle tyknet mer, jeg savner også grønnsaker. Vannbakkelsen manglet vaniljekrem, men smakte godt med mye bær og frukt, lød dommen fra kokk Klemmetsen.

- Veldig saftig og god, men med litt for store biter, mente han om Eunikes fiskesuppe, og besluttet at 39-åringen fra Tønsberg fikk den siste semifinaleplassen.

- Nå håper jeg Eunike vinner, men jeg er forbanna på meg sjøl, sa Camilla etter at nederlaget var klart.

- Camilla er ei utrolig bra dame, som jeg er blitt sinnsykt glad i, kvitterte Eunike.

Halvor trodde på Camilla

Halvor Steen var allerede klar for semifinale etter å ha vunnet den praktiske konkurransen i mandagens sending.

Da det ble kjent at den første oppgaven var hinderløype, var det Eunike som umiddelbart reagerte mest negativt, mens Halvor, som fulgte konkurransen fra sidenlinjen, holdt også Camilla som sin favoritt før startskuddet gikk.

I den første konkurransen skulle deltakerne frakte to sekker poteter fra en side av ei hinderløype ute i vannet, over til den andre.

Eunike var først ute, trosset sin egen skepsis og kom trygt og sikkert gjennom uten å falle i vannet.

Så fulgte Camilla, som satset på taktikken «fort og gæli», men var misfornøyd etter gjennomføringen.

- Det gikk latterlig tregt. Det gikk på trynet rævva. Jeg så ut som ei 90 år gammel kjerring med stokk, mente hun selv.

Amalie startet i stor fart, gikk på noen tabber underveis, men avsluttet sterkt.

- Det er helt sjukt likt, mente Halvor fra sidelinjen.

Det hadde har rett i - da programleder Gaute Grøtta Grav kom med fasiten, viste den at kun 17 sekunder skilte de tre, og at Camilla brukte lengst tid. Amalie var kun ett sekund raskere enn Eunike, men sikret seg med det semifinaleplass.





Farmen-Camilla (32) fra Namsos er blitt tv-favoritt – Aldri i verden om jeg hadde meldt meg på selv Hun trenger verken hytte eller bil, Camilla Cox Barfot (32). Hun liker det enkle i livet, men Farmen-deltakeren er desto mer sugen på nye opplevelser.

Ikke klippet på 20 år

Camilla vant ikke hytte og bil i «Farmen», men hun har vunnet mange hjerter og får stadig flere følgere på Instagram. Hun er seg selv, direkte og ærlig, det setter mange pris på.

- Jeg får meldinger fra folk som ser meg som sitt store forbilde. Det synes jeg er dritkult.

Og så er det håret da, det blir også diskutert. Lange, flokete dreads - er de fake eller ekte?

Camilla har latt håret gro siden hun var barn, det er ikke klippet på 20 år. Dreadsene laget hun etter 10. klasse, forteller hun til VG.

- Jeg hadde stritt hår, men delte det opp og tovet og floket det oppover. Nå vokser håret mitt nesten ut som dreads. Jeg vasker det minst annenhver dag, og må skylle det i kaldvann, slik at det ikke mugner. Jeg har aldri «bad hair day», og blir sikkert en gammel dame med lange grå dreads.

Venner for livet

- Å ja, Kristian og jeg hang sammen etter bare noen timer. Han er «a brother from another mother», og la merke til meg før han ble storbonde. Eunike ventet på meg da vi skulle om bord i seilskuta, de hadde begge peila meg ut som et godt menneske. Det er dritfett å få høre etterpå.

- Jeg likte alt på «Farmen», og er mest glad for å ha møtt Kristian og Eunike. Men jeg tror ikke «Farmen» er for alle. Bobla er tøff, og man må også tåle det som kommer etterpå.

- Sykt irriterende

I mandagens episode av «Farmen» kjempet deltakerne om semifinaleplass. De ble testet på ulike praktiske oppgaver og samlet poeng underveis. I den siste oppgaven skulle deltakerne ro ut, hente en kasse med utstyr på et svaberg, dra opp en ruse med fisk, ro tilbake til brygga og gjøre opp fisk. Så raskt som mulig. Halvor var klart raskest hele veien, og sikret til slutt en plass i semifinalen.

- Jeg er glad han ikke brølte, som han har gjort i tvekampene tidligere. Det er utrolig usjarmerende, sa Eunike da resultatet var klart.

- Det er sykt irriterende at Halvor er i semifinalen, fortsatte hun.

Søndag 10. desember klokken 19.00 kåres vinneren av «Farmen 2017».