Aktor trakk tiltalen - faren frifunnet for vold mot sønnen

NAMSOS: – Jeg er helt målløs, sa mannen da aktor trakk tiltalen i straffesaken mot ham i Namdal tingrett onsdag ettermiddag – etter nærmere åtte timers rettsforhandling.

Det ble et følelsesladet øyeblikk i tingretten da det gikk opp for mannen at han kunne forlate rettssalen som en fri mann.

Alvorlig tiltale

Mannen møtte i retten onsdag

morgen tiltalt etter den såkalte familievoldsparagrafen – mishandling i nære relasjoner – etter at han skulle ha brukt vold og/eller ha slått sin mindreårige sønn over et tidsrom på omkring ett år.

Hendelsen(e) som var beskrevet i tiltalen var tidfestet omkring to til tre år tilbake i tid.

Allerede ved starten av rettssaken onsdag morgen var aktor inne på at tiltalen kunne bli redusert til kroppskrenkelse ved et eller flere enkeltstående tilfeller, en paragraf i straffeloven med ei langt lavere strafferamme enn familievoldsparagrafen.

Retten fikk i løpet dagen høre en rekke vitner beskrive den frifunne faren som en snill, tålmodig og omtenksom mann som kun ville sønnen godt.

Ingen vitner kunne heller si at de noen gang hadde hørt at gutten hadde sagt at faren hadde slått ham.

Trakk tiltalen

Aktor, politiadvokat Anita Ravlo Sand, viste til bevisførselen og til de vitneprovene som hadde kommet fram i løpet av dagen da hun la ned påstand om at tiltalen ble trukket.

– Vi har hørt en god del vitner og ut fra hvordan dagen har forløpt, er grunnlaget for tiltalen svekket, sa politi- advokaten.

Og gikk videre med å si at det derfor ikke var grunnlag for å opprettholde tiltale etter familievoldsparagrafen.

– Bevisene er videre vurdert opp mot straffelovens bestemmelser om kroppskrenkelse, men vi finner heller ikke noe bevismessig grunnlag for å si at gutten har vært utsatt for vold. Derfor legger påtalemyndigheten ned påstand om å frafalle tiltalen, sa Sand.

Bistandsadvokat Endre Gansmo Lysø frafalt også et varslet krav om oppreisningserstatning. Selv om beviskravet for erstatning er langt lavere enn for å idømme straff.

– Det er riktig ut fra omstendighetene i saken at også kravet om erstatning frafalles, sa Lysø.

– Hvordan har du det nå?

– Dette var en enorm lettelse og nå skal vi kun se framover, sa faren før han forlot rettssalen.

Frifinnelsen vil bli endelig forkynt torsdag formiddag.