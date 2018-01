Marius (18) fikk autisme-diagnose – nå er han hjelpelærer på YNVS

Mini

RØRVIK: – Har du sett en sånn før? spør Marius, og holder fram det han kaller en pythagoraskopp.

Han forteller at han har designet den selv og printet den ut med en 3D-printer før han går bort til vasken for å fylle den med vann. Straks renner alt ut igjen.

– Blir det for mye oppi så renner alt ut, sier han og smiler.

– Den er for å temme de grådige.

Problemer med skolen

Pyhagoraskoppen er bare en av de mange 3D-modellene 18-åringen fra Ryum har laget.

Han viser fram flere tannhjul, en bolt og et romskip som han ikke er helt ferdig med. Sistnevnte har han fått bestilling på fra venner han spiller med på internett.

Da Marius Olsen-Ryum startet på Ytre Namdal videregående skole for to og et halvt år siden, begynte han på utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP). Men historia til Marius startet lenge før det. I sjette klasse begynte han å få problemer med skolen.

– I sjuende klasse var han faktisk ikke på skolen i det hele tatt, sier mamma Linda Olsen-Ryum, som forteller om en turbulent veg derifra.

På ungdomsskolen fikk Marius ei gradvis tilnærming til skolen igjen, og så kom han til videregående og traff Øyvind Eriksen.

Møtet skulle bli et vendepunkt i livet til 18-åringen.

– De årene han har tilbrakt på YNVS har de lagt til rette for at han kan være seg selv med de særegenhetene og utfordringene han har, sier Olsen-Ryum.

Eleven har passert læreren

Marius begynte med å være i alle fag på utdanningsprogrammet, men fant fort ut at det kun var ett av dem som motiverte ham. Det var timene til Øyvind Eriksen, og Marius beveget seg raskt ut over pensum når det kom til området moderne produksjonsteknikk.

– Han utviklet seg raskt, og ble veldig god. Nå ligger han langt over videregåendenivå, sier Eriksen, som er imponert over eleven.

– Han er lynskarp på sitt område, sier han og ser på Marius.

– Du er flinkere enn meg nå.

– Ja, jeg kommer til å ta over jobben din, smiler 18-åringen.

Selv beskriver han faget som det eneste han likte, og sier det er dette han føler at han får til.

– Og så er det artig å se det ferdige produktet. Det er annerledes å ha det i virkeligheten enn som modell, sier han, og viser fram ei blå modellhånd han har laget.

– Om man utvikler den, er det faktisk noe som kan brukes av folk som trenger protese, sier han.

Videre viser han fram en mal han har laget og som brukes i undervisning.

– Han er selvgående. Han ser for seg modellene i hodet, og produserer dem selv. Han er ingen kopimaskin, sier Eriksen.

Skal starte bedrift

De to røper at de har snakket om å være med på Kystbymessa for å selge koppene, men de har også større planer for å få solgt produktene han lager.

– Marius spiller mye på nett, og på den måten kommuniserer han med folk over hele verden, sier Eriksen, som tror kundegrunnlaget er stort for produktene hans.

– Så vi tenker å starte en bedrift, så han kan ta på seg oppdrag, og jeg har stor tro på det.

Noen oppdrag har han allerede tatt på seg, blant annet for vaskerne på YNVS som trengte nøkler til papirdispensere. Og når Eriksen har undervisning for VG1 og VG2, er Marius alltid med, og er til stor hjelp for de andre elevene.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så god på dette, smiler eleven selv.

– Dette er unikt. Jeg har vært lærer i mange år, og aldri opplevd noe sånt, sier Eriksen.

– Det er helt utrolig

Mamma Linda synes det er artig at sønnen har funnet sin greie, og at det ser ut til at han får fortsette å utvikle seg der han føler seg trygg.

– Han synes det er artig å undervise og være litt hjelpelærer, og det er egentlig helt utrolig, sier hun.

– Det er en trygghet for ham å kunne bo heime og utvikle de evnene han har. I tillegg har han modnet veldig. Han har blitt en reflektert og kunnskapsrik, ung mann. Og han er mye tryggere på det sosiale.

Hun ble veldig glad da YNVS la fram forslaget om å ta Marius inn som lærekandidat.

– At han har kommet dit at han kan starte som lærekandidat, hadde vi ikke sett for oss for bare fire år siden. Da hadde vi en sint tenåring heime, som ikke ville på skolen eller noe annet. Nå kommer han seg på en måte ut i arbeidslivet, og vi omtaler det egentlig som et eventyr når vi tenker tilbake på hvordan det var.