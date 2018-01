Teaterlegende tar styring på vandreteateret i Rørvik

Mini

RØRVIK: – Jeg har et veldig godt inntrykk av Barbroteateret, de er en frisk og velorganisert gjeng. De har gjort mange fine ting, så jeg gleder meg veldig, sier Catrine Telle etter det første møtet med teatergruppa som skal sette opp «Rørvik ... den første lille by på en øy» under Skreifestivalen på Rørvik i mars.

Hun skal sette sitt eget preg på den spektakulære forestillinga som har vært en attraksjon i mange år.

– Stykket skal fornyes litt, så vi har sett på tekstene og skal skrive litt om for å få en rødere tråd i forestillinga. Det skal tettes mellom tablåene, og få fokus på det som skjer. Hver scene og hvert tablå skal også startes og avsluttes ordentlig. Og så er det ei utfordring å få litt tempo i amatørene, sier Telle.

Skaper inspirasjon

Denne uka hadde teatergruppa møte med Telle på Rørvik, og de er veldig fornøyd med sin nye regissør.

– Vi ble veldig inspirert. Dette er ei dame med lang erfaring og mye kunnskap, som kommer til å tilføre noe eget. Så nå gleder vi oss til å gå i gang, sier Ingunn Kjønsø.

For å nå målet om å skape en best mulig ramme, er det også behov for flere statister.

– Vi trenger fortsatt vanlige hverdagsfolk, så det er bare å melde seg på for absolutt alle, sier Kjønsø.

– Det hadde vært veldig fint med flere folk, for da kan publikum se noe gjennom hele forestillinga, sier Telle.

Vil tilføre noe nytt

Telle har en lang karriere bak seg både som teatersjef og regissør, og er heller ikke ukjent med vandreteater. For knapt 15 år siden var hun med på «24 mislykte mennesker» på Trøndelag Teater.

– Jeg synes det er kjempemorsomt, og liker sånne stykker veldig godt, sier hun.

Da hun fikk forespørselen, gikk det etter hennes egne ord «fort og gæli», for hun hadde tid mellom prosjekter og likte tekstene.

– Da tenkte jeg at jeg kunne ta ei uke, for jeg så i tekstene at dette kan jeg få litt liv over. Når noen spør deg om å bli med på noe, ser jeg om jeg kan tilføre noe, og det tenkte jeg at jeg kunne på dette, sier Telle.

Hun synes forholdene ligger til rette for å gi publikum ei god opplevelse, og trives godt i kystbyen.

– Det er veldig fint her, og jeg håper at vi får stengt for biltrafikk sånn at det blir mest mulig som i gamle dager. Spesielt fjæra og bryggene er veldig dramatisk, og Berggården er veldig fin. Det er veldig vakkert og livlig her, og det liker jeg godt. Du merker at dette er et sted hvor det skjer noe, sier hun.

Og det er ikke bare teater regissøren har planer om å få til under Skreifestivalen.

– Jeg har et lønnlig håp om å få fisket, for det er jeg veldig glad i. Det er den eneste ambisjonen jeg har, ler Telle.