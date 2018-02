Bjarne får statsministeren på middagsbesøk

Mini

NAMSOS: 5. februar kommer statsministeren på et todagersbesøk til det som tidligere gikk under navnet Nord-Trøndelag. Første post på programmet er et besøk til bilhopphuggeriet Bil1Din på Skage.

– Så vidt jeg vet er dette kanskje første gang en statsminister er på bedriftsbesøk til en aktør i vår bransje. Vi er en bransje som tidligere hadde et noe frynsete rykte. Det er snudd helt på hodet nå, forteller Bjarne Brøndbo.

Han har lagt opp et løp for det fine besøket, og ser fram til en interessant fagprat med statsministeren.

– Vi skal snakke sammen om ting vi er opptatt av, alt som skjer i næringa, og det grønne skiftet som regjeringa står midt i akkurat nå. Det er stort fokus på miljøet i vår bransje, og vi er en del av en sirkulær økonomi hvor det er potensial for stor verdiskaping. Vi vil vise oss for det vi er gode for og samtidig vil vi overrekke statsministeren et prosjekt vi jobber med som går på det å finne ny verdiskapning i «avfallet» vi sitter igjen med etter å ha demontert ei campingvogn eller en lastebil, forteller Brøndbo.

Fretex for biler

Bil1Din er blitt trukket fram av mange som en aktør i bransjen som er dyktige i å tenke framover og miljørettet.

– Vi er opptatt av gjenbruk. Mange vet jo av Fretex, men vi driver på mange måter Fretex for biler. I fjor omsatte vi brukte bildeler for over 25 millioner kroner. Vi tenker gjenbruk først, fortsetter Brøndbo.

Etter bedriftsbesøket har statsministeren selv spurt om muligheten for å få seg en matbit heime hos Brøndbo, noe han selvfølgelig sa ja til.

– Her vil hun få servert finnbiff med kokte poteter og sikkert noe hermetiserte fersken som vi bruker å ha når vi spiser finnbiff. Frua er veldig god til å lage ripsbærgele, så du skal ikke se bort fra at det vil komme noe slikt som dessert også, sier Brøndbo.

Solberg vil også få et smakebit av lokalt kaffebrød.

– Jeg har bestilt fersk klenning som vi skal servere til kaffen. Da vil hun få ei innføring i trøndersk fest-kaffebrød, sier Brøndbo og ler.

– Hva tenker du om å få statsministeren heim på besøk?

– Det er klart at det er stort for både meg og familien. Som en godt voksen mann med et halvt hode som sosialdemokrat og den andre halvdelen som bedriftsleder og arbeidgiver, synes jeg hun gjør en veldig god jobb som statsminister. Hun er en samlende statsminister, så det faller helt naturlig å invitere henne inn på litt mat, sier bilopphuggeren og artisten.

– Vi hører rykter om at det skal være litt underholdning også?

– Ja, jeg ble bedt om å ta noen sanger, og det er jo noe jeg stiller gledelig opp på.

Det Namsos er stolt av

– Hvilke sanger vil du framføre?

– Det er mye å ta av, men det er ikke utenkelig at jeg spiller litt fra «By`n æ bor i». Ellers blir det kanskje litt Åge Aleksandersen og Terje. I det hele tatt det vi er stolte av i Namsos, sier Brøndbo som ser veldig fram til det celebre besøket.

Tirsdag tar statsministeren turen videre til kulturgården Bjerkem på Steinkjer, før hun drar videre til Kværner Verdal, hvor blant annet inkluderende arbeidsliv står på dagsordenen.

Solberg skal deretter besøke Enova i Trondheim, før hun holder tale på Lerchendalskonferansen.

Todagersbesøket rundes av på Sverresborg folkemuseum, hvor hun skal møte samiske vegvisere.