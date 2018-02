Regnfull vinter ga millionunderskudd for skisenteret

Mini

GRONG: – Det gikk ikke helt som planlagt, nei, sier Ola A. Seem om sitt første år som daglig leder av skisenteret i Grong.

For når alle regninger er betalt og alle kunder har gjort opp for seg, blinker det rødt i regnskapet. Én million ett hundre og sytti tusen kroner. I minus før skatt. Det er fasiten etter Seems første sesong i sjefsstolen på Bjørgan.

Maks uheldige

– Nå skal det sies at det ikke er så lett å drive skisenter når vinteren stort sett regner bort hver gang den viser seg. Når vi i tillegg er maksimalt uheldige med inngangen til både vinterferei og påskeferie... Marginene våre er ikke større enn at da sliter vi.

– Er det fare for konkurs?

– Nei. Ikke nå, vi er ikke i nærheten i dag. Men vi tåler ikke mange sånne vintere før det kan bli dramatisk, sier Seem.

Derfor er det allerede tatt flere grep for å redusere kostnadene. Blant annet er den faste staben redusert fra fem til fire ansatte. Skisenteret har også sett seg nødt til å ta bedre betalt for å tråkke turløypene i området.

– Vi ser at det kommer inn mer penger, men foreløpig ikke nok til å dekke kostnadene våre dersom vi skal holde det gående fram til påske. Noe jeg jo håper vi skal få til.

Men Seem kan ikke bare skylde på den våte fjorårsvinteren når han skal forklare millionunderskuddet.

Formidabel vekst i år

– Vi oppgraderte det elektroniske anlegget før fjorårssesongen. I tillegg gjennomførte vi en del generelt vedlikehold.

– Hvordan ser det ut så langt i vinter?

– Vi har en formidal vekst i antall besøkende. Vi har heller ikke fått noen klager på sparetiltakene. Sånne vintre vi har i år må vi bruke til å bygge opp en buffer til neste regnvinter. For den kommer dessverre en eller annen gang.