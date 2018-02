Mini

NAMSOS: – Odd Kåre stikker innom på jobb i frihelgene sine for å spørre om de ansatte har det bra. Han tar også vakter dersom avdelinga mangler folk. Han er et unikum som leder – og fortjener en oppmerksomhet, beskriver en av tipserne som ønsker at Hestmo skal få Ukas blomst i NA.

Helse Nord-Trøndelag befinner seg i trange økonomiske tider – og Hestmo ser det som naturlig at han gir det lille ekstra for å holde motivasjonen oppe hos sine ansatte.

– Oi, dette var en veldig hyggelig overraskelse! Jeg ønsker å takke de som mener jeg fortjener denne blomsten. For meg er det viktig at de jeg jobber sammen har det bra. At de får gjøre den jobben de skal – uten at det går ut over dem selv, sier Hestmo.

– Det er ikke utbredt at avdelingsledere stikker innom jobb på fritida for å ta hånd om de ansatte?

– Det er kanskje ikke det, men i helgene hvor vi av og til ikke er veldig godt bemannet – og det er tøffe perioder, så vil jeg ikke at det skal gå utover verken dem eller pasientene. Vi jobber i et stressende yrke, og da er det viktig å gjøre det man kan for å holde stress- nivåene så lave som mulig, sier Hestmo.

På mottakelsen på Sykehuset Namsos er det tre skift i løpet av et døgn. Målet til Hestmo er at han skal se alle og enhver.

– Jeg prøver å være så mye til stede som jeg kan. Det er begrenset av hva jeg faktisk klarer, men jeg har et ønske om å se alle skiftene i løpet av dagen, sier avdelingslederen.

– Hvor bevisst er du som leder på at du skal se alle?

– Min tankegang er som følger; jeg vil at de ansatte skal vite at jeg alltid er til stede – uansett om jeg er der fysisk eller ikke. Jeg skal være der for dem.